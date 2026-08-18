Trappole ok, zanzare quasi sparite 

A Cabras l'incubo delle zanzare sembra quasi finito. Le trappole che il Comune ha installato circa venti giorni fa stanno funzionando e dai primi monitoraggi è emerso che gli insetti provengono soprattutto dalle risaie. Intanto, i casi umani di Febbre del Nilo in provincia ieri sono saliti a 16. Contagiati due settantenni: il primo è stato ricoverato all'ospedale San Martino, il secondo, dopo un passaggio al pronto soccorso, è stato dimesso.

Le trappole

La sperimentazione per contrastare la presenza delle zanzare nel centro storico è basata sull'installazione di trappole che sfruttano l'anidride carbonica per attrarre gli insetti e catturarli senza l'uso di insetticidi chimici. Le sette esche (costate al Comune 15mila euro), collocate nelle piazze Eleonora, Principe di Piemonte e Atzuni, entrano in funzione dalle 19 alle 22 e verranno tolte a fine ottobre.

I commenti

I primi ad accorgersi che le zanzare sono quasi del tutto sparite, almeno nel centro storico, sono stati gli operatori commerciali. «I primi giorni dopo l'installazione non abbiamo visto più zanzare - spiega Letizia Coa, titolare del ristorante Sa Bella e Crabas - Poi la situazione è stata molto altalenante fino a ieri: alcuni giorni non c'erano insetti, altri in maniera molto limitata e tollerabile rispetto a prima dell'installazione dei dispositivi». Mimmo Camedda, titolare della trattoria “Da Giulia”, aggiunge: «Ben vengano queste installazioni per noi, i nostri clienti e in generale per tutti. Stanno funzionando». Daniele Ecca, titolare del bar Sole Luna, conferma: «Le zanzare sono diminuite ma sarebbe bello eliminarle».

Il sindaco

La sperimentazione è accompagnata da un'attività di monitoraggio che consentirà di misurare l'effettiva riduzione della presenza delle zanzare e di valutare i risultati. «Le trappole hanno catturato centinaia di zanzare femmine che ovviamente non si potranno replicare, con tutti i vantaggi futuri - spiega il sindaco, Andrea Abis - Il tipo di zanzara catturata è quasi esclusivamente della specie “Caspius”, quella che si sviluppa nei ristagni di acqua e in particolare nelle risaie. È importante sottolineare che questa zanzara non veicola la West Nile. Credo che questi dati siano molto utili perché confermano la necessità che venga messa in piedi una politica efficace da parte della Provincia, con la partecipazione diretta di produttori, associazioni di categoria, Consorzio di bonifica e Comuni rispetto a un tema fondamentale come quello delle produzioni del riso che va affrontato».

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