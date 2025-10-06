VaiOnline
Statale 131 dcn.
07 ottobre 2025 alle 00:28

Trappole nella strada cantiere 

L’appello: servono cartelli per avvisare gli automobilisti della corsia unica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Un nostro pullman con un gruppo diretto a Dorgali è rimasto bloccato per oltre due ore, con questi lavori non c’è possibilità di invertire la marcia. Veniamo intrappolati come fossimo prigionieri». Peppino Deplano, titolare di Redentortours, racconta così i disagi dovuti all’ennesimo incidente sulla 131 dcn, nel tratto tra Nuoro e Marreri. Domenica pomeriggio quattro feriti in codice rosso, tre auto coinvolte, strada chiusa, code infinite e tanta pazienza per gli automobilisti in transito, compresi i conducenti dei bus che ben conoscono il lungo restringimento tra i viadotti di Marreri dove sono in corso i lavori di Anas per la messa in sicurezza. Intervento necessario che, però, si porta dietro da tempo insidie a non finire. Basta un tamponamento o uno scontro frontale non gravi a paralizzare la circolazione delle auto che, senza la quattro corsie, non hanno vie d’uscita.

Dopo lo stop d’agosto al cantiere, in coincidenza con il traffico vacanziero, la ripresa dei lavori a settembre riporta sulla 131 dcn disagi con tanta frequenza.

Gli operatori

«Le strade sono poche e poco agevoli», aggiunge Deplano suggerendo interventi «su svincoli e allargamento della carreggiata di emergenza perché i veicoli di soccorso possano intervenire nel miglior modo e agevolare anche il traffico normale». Giampaolo Dui, che opera nell’autonoleggio, passa lì tre o quattro volte al giorno e ha la mappa di trappole, restringimenti, sobbalzi, fondo stradale sconnesso. «La segnaletica è mal posizionata e induce in errore gli automobilisti che non conoscono la strada - sottolinea -. Se arriva un autobus di 12 metri (ne passa uno ogni venti minuti) o un autoarticolato di 18 lungo la serpentina entra inevitabilmente nell’altra corsia e chi arriva può avere problemi, sbandare, frenare. È necessario un cartello che avvisi già prima chi arriva da Cagliari o Lanusei della corsia unica per diversi chilometri».

Sicurezza

«Lì non si poteva fare altrimenti per portare il tracciato a uno stato di sicurezza migliore», spiega Anas, impegnata da quasi due anni a realizzare opere di consolidamento nei 13 viadotti di Marreri. Investimento totale di circa 37 milioni di euro. «È un progetto complesso. I viadotti avevano necessità di essere ammodernati, nell’ottica di avere un’infrastruttura più moderna, è ovvio che i lavori abbiano conseguenza sulla viabilità, ma anche sulla sicurezza».

Cronoprogramma

Cinque viadotti, denominati C2, G, H, L ed N, sono a posto: lavori conclusi e limitazioni rimosse. «Per le opere rimanenti la riapertura sarà graduale. In autunno è prevista la riapertura di altri quattro viadotti (A, B, B1 e D), che permetteranno di liberare due chilometri di strada in entrambe le carreggiate - fa sapere Anas -. Successivamente, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, è previsto il completamento di altre tre strutture molto ravvicinate (semi-viadotto E, E ed F). Infine, è ipotizzabile il completamento del viadotto C entro la primavera del 2026». In questo caso i lavori sono partiti in ritardo per via della rescissione contrattuale con l’impresa.

«In un futuro molto prossimo ci sarà un’infrastruttura moderna, più sicura e adatta al traffico di oggi», sottolinea Anas che richiama il piano da 250 milioni di euro per la sistemazione di ponti, viadotti e gallerie e per il risanamento delle pavimentazioni su tutta la 131. Obiettivo innalzare gli standard di sicurezza. Nel frattempo, però, a Marreri per gli automobilisti è d’obbligo innalzare la prudenza per evitare le insidie dei cantieri aperti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione

Narcotraffico e assalti ai blindati, sale di livello la criminalità nell’Isola

La Dda: un filo rosso lega le inchieste in Ogliastra, Barbagia e Sulcis  
Francesco Pinna
L’operazione

Mosè Cao ucciso, i soldi investiti in droga albanese

Il giorno in cui scomparve doveva incontrare Marongiu 
Simone Loi
L’omicidio

Il corpo di Cinzia Pinna doveva finire in mare

L’imprenditore voleva portare il cadavere nella scogliera del faro di Capo Ferro 
Andrea Busia
Cronaca

Coltellate alla madre,  l’ultimo litigio dopo anni di minacce

Pier Luigi Mura, 62enne di Guspini,  sotto accusa per tentato omicidio 
Mariella Careddu
La replica.

Caso Aritzo, ora i corsi sul defibrillatore

Giorgio Ignazio Onano
Falconi (Anci): le piccole comunità soffrono

Sanità, i sindacati alla Regione: «Basta promesse»

Cgil, Cisl e Uil: il protocollo deve diventare operativo 
Cristina Cossu