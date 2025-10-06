Trappole nella strada cantiere 

«Un nostro pullman con un gruppo diretto a Dorgali è rimasto bloccato per oltre due ore, con questi lavori non c’è possibilità di invertire la marcia. Veniamo intrappolati come fossimo prigionieri». Peppino Deplano, titolare di Redentortours, racconta così i disagi dovuti all’ennesimo incidente sulla 131 dcn, nel tratto tra Nuoro e Marreri. Domenica pomeriggio quattro feriti in codice rosso, tre auto coinvolte, strada chiusa, code infinite e tanta pazienza per gli automobilisti in transito, compresi i conducenti dei bus che ben conoscono il lungo restringimento tra i viadotti di Marreri dove sono in corso i lavori di Anas per la messa in sicurezza. Intervento necessario che, però, si porta dietro da tempo insidie a non finire. Basta un tamponamento o uno scontro frontale non gravi a paralizzare la circolazione delle auto che, senza la quattro corsie, non hanno vie d’uscita.

Dopo lo stop d’agosto al cantiere, in coincidenza con il traffico vacanziero, la ripresa dei lavori a settembre riporta sulla 131 dcn disagi con tanta frequenza.

Gli operatori

«Le strade sono poche e poco agevoli», aggiunge Deplano suggerendo interventi «su svincoli e allargamento della carreggiata di emergenza perché i veicoli di soccorso possano intervenire nel miglior modo e agevolare anche il traffico normale». Giampaolo Dui, che opera nell’autonoleggio, passa lì tre o quattro volte al giorno e ha la mappa di trappole, restringimenti, sobbalzi, fondo stradale sconnesso. «La segnaletica è mal posizionata e induce in errore gli automobilisti che non conoscono la strada - sottolinea -. Se arriva un autobus di 12 metri (ne passa uno ogni venti minuti) o un autoarticolato di 18 lungo la serpentina entra inevitabilmente nell’altra corsia e chi arriva può avere problemi, sbandare, frenare. È necessario un cartello che avvisi già prima chi arriva da Cagliari o Lanusei della corsia unica per diversi chilometri».

Sicurezza

«Lì non si poteva fare altrimenti per portare il tracciato a uno stato di sicurezza migliore», spiega Anas, impegnata da quasi due anni a realizzare opere di consolidamento nei 13 viadotti di Marreri. Investimento totale di circa 37 milioni di euro. «È un progetto complesso. I viadotti avevano necessità di essere ammodernati, nell’ottica di avere un’infrastruttura più moderna, è ovvio che i lavori abbiano conseguenza sulla viabilità, ma anche sulla sicurezza».

Cronoprogramma

Cinque viadotti, denominati C2, G, H, L ed N, sono a posto: lavori conclusi e limitazioni rimosse. «Per le opere rimanenti la riapertura sarà graduale. In autunno è prevista la riapertura di altri quattro viadotti (A, B, B1 e D), che permetteranno di liberare due chilometri di strada in entrambe le carreggiate - fa sapere Anas -. Successivamente, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, è previsto il completamento di altre tre strutture molto ravvicinate (semi-viadotto E, E ed F). Infine, è ipotizzabile il completamento del viadotto C entro la primavera del 2026». In questo caso i lavori sono partiti in ritardo per via della rescissione contrattuale con l’impresa.

«In un futuro molto prossimo ci sarà un’infrastruttura moderna, più sicura e adatta al traffico di oggi», sottolinea Anas che richiama il piano da 250 milioni di euro per la sistemazione di ponti, viadotti e gallerie e per il risanamento delle pavimentazioni su tutta la 131. Obiettivo innalzare gli standard di sicurezza. Nel frattempo, però, a Marreri per gli automobilisti è d’obbligo innalzare la prudenza per evitare le insidie dei cantieri aperti.

