Trappole d’asfalto nel Sulcis  ma i lavori restano bloccati 

Alcune troppo strette e zeppe di cedimenti, altre buie e senza segnaletica, altre ancora così ritorte che si rischia di partire per la tangente.

Le insidie

Al netto di alcuni interventi che Provincia, Anas o Comuni di competenza hanno compiuto per sistemare varie strade locali, in altre si rischia la vita. Doveroso ribadirlo, alla luce dello schianto di giovedì, costato la vita a due giovani di Sant’Antioco e San Sperate (del primo si celebrerà il funerale oggi, del secondo domani): la strada provinciale 2 Carbonia-Villamassargia è piena di avvallamenti, priva di segnaletica e alcuni cartelli sono talora nascosti dalla vegetazioni. E le altre strade sulcitane non se la passano meglio Male un tratto della statale 126 fra Sant’Antioco e Calasetta dove persiste l’obbligo dei 50 all’ora: «Il sistema di curve nei pressi di Sa Scrocca – analizza il sindaco Ignazio Locci – è molto insidioso: sappiamo che sono pronti 10 milioni per addolcire il tracciato, ma quando si parte?». Occhi aperti sulla provinciale (sp) 108 (Litoranea) Portoscuso- Gonnesa per la caduta massi vicino al curvone e gli avvallamenti: «Sappiamo – afferma Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso – che l’appalto è vicino, però è una trappola perché stretta e inadeguata anche la sp 75 da Paringianu che collega le industrie al Basso Sulcis». Un terno al lotto, con incidenti non infrequenti, l’intersezione a Sirai fra la sp2 e la ss126: zero rotonda (uno dei pochi incroci a raso esclusi dalla marea di rondò nel Sulcis Iglesiente) e zero semaforo: si attraversa sfidando la sorte. Intanto sulle condizioni delle strade interviene anche il segretario della Fit Cisl Simone Atzori: «Sulla sp2 occorre subito cambiarne la classificazione e trasferirne la gestione all’Anas: necessaria la dotazione di fondi specifici per realizzare interventi di ripristino dei normali standard di sicurezza». Anche Fratelli d’Italia col coordinatore Gigi Rubiu e i referenti del Sulcis chiedono interventi urgenti su quella che tanti ormai chiamano “strada della morte”.

Il Basso Sulcis

Ma non è solo la provinciale 2 a creare un grande pericolo: si guida con apprensione anche nella sp 78 che da Carbonia va verso Acquacadda, nella 79 che da Santadi e Villaperuccio conduce a Tratalias e a Perdaxius, così come nela 74 che da Tratalias arriva a Portoscuso. «L'ultima nota alla Regione e alla Provincia è stata fatta il 23 gennaio - dice Romeo Ghilleri, sindaco di Nuxis, «vi è un estremo pericolo nelle strade, soprattutto peri motociclisti, ormai prive di segnaletica sia orizzontale che verticale». Massimo Impera Sindaco di Santadi aggiunge: «Sarebbe ora di asfaltare la provinciale 1 che da Santadi conduce a Cagliari in circa 30 minuti, si risparmierebbe tempo e sopratutto ci sarebbero meno rischi». Da quando non esiste più la provincia di Carbonia Iglesias, «si sta assistendo ad un maggiore degrado delle provinciali, ormai manca anche la manutenzione ordinaria», dice Antonello Cani sindaco di Narcao. E Gian Luca Pittoni sindaco di Masainas puntualizza: «Viviamo quotidianamente una situazione di pericolo per tutti i nostri concittadini». Marcellino Piras sindaco di Villaperuccio precisa " oltre al grave rischio delle strade provinciali, abbiamo serie difficoltà anche nella statale 293 che attraversa i nostri comuni e che conduce a Cagliari. Dello stesso parere anche i sindaci di Piscinas, Giba e Perdaxius. A breve si farà una nota congiunta agli enti preposti.