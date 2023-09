Trappola per automobilisti in un tratto di via Michelangelo 

«Non si tratta solo di un piccolo avvallamento o della semplice usura del manto stradale: qui c’è una situazione di pericolo reale per chiunque percorra la strada a bordo di un’auto». Manuela Concas abita in via Michelangelo con la sua famiglia, proprio davanti a uno dei tratti più danneggiati. Inutili le segnalazioni e le richieste di intervento per una delle tante strade che a Gonnosfanadiga necessitano di manutenzione.

«Più volte ho segnalato il problema che spesso è aggravato dal fatto che gli automobilisti transitano anche a velocità sostenuta – continua Concas –. Sono già intervenuti posizionando le transenne, ma queste sono state rimosse anche perché la strada non è riservata ai soli residenti e, a causa delle auto parcheggiate in prossimità delle barriere, la viabilità risultava spesso bloccata. Inoltre sono cadute alcune persone, anche con il monopattino, proprio sotto i miei occhi».

Da Sisinnio Zanda, consigliere comunale alla guida del gruppo Rinnovamento ed esperienza per Gonnos l’esortazione all’amministrazione affinché il problema venga risolto in via Machiavelli ma anche altrove: «Abbiamo segnalato più volte il problema per tutto il paese, che necessita di interventi urgenti non più rimandabili, e questo anche all’ultimo bilancio consuntivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA