Trappola mortale per Mosè Cao 

C’è un’altra ombra nelle carte dell’inchiesta che ha portato al fermo di Sandro Arzu. Viene chiamato il Mangiabambini. Persona di una certa età, parecchi anni trascorsi nel carcere di San Daniele a Lanusei. Colui che secondo gli inquirenti avrebbe attirato in trappola Mosè Cao, trovato cadavere nel novembre 2021 in un pozzo a Pranu Mannu, nelle campagne tra Talana e Lotzorai. L’operazione che ha portato al fermo di Arzu e il suo gruppo sarebbe scattata in quanto la banda pensava di prelevare il Mangiabambini. «Vedo di appostarmi e lo interrogo», dice Sandro Arzu in un’intercettazione. Non è chiaro se all'interrogatorio sarebbe seguita una sentenza.

Sospetti

Arzu indagava su chi avesse tentato di ucciderlo. I suoi sospetti erano concentrati su Beniamino Marongiu, aggravati dai continui sopralluoghi della banda rivale a Senorbì, cristallizzati nella memoria del telefonino della vittima. Foto del citofono e dell’abitazione. Se Marongiu temeva ritorsioni e aveva paura, Arzu, da latitante, era molto preoccupato che qualcosa potesse accadere anche ai suoi familiari. «C’è una persona dietro», diceva Arzu. Per la guerra servono soldati e dalla carte emerge come gli Arzu temessero due ogliastrini legati a Marongiu. Dalle carte emerge come secondo la banda sarebbe stato Beniamino Marongiu a sottrarre a Mosè Cao un ingente quantitativo di denaro, 250 mila euro.

Verso la morte

Delle ultime ore di Mosè Cao resta il frame di una videocamera. È a piedi, sta andando incontro ai suoi assassini. Maglietta verde, pantaloncini in jeans, scarpe sportive e occhiali da sole in testa. Forse perché a quell’ora il sole stava già tramontando e non c’era più bisogno di indossarli. È il tardo pomeriggio del 18 settembre 2021. L’ultima volta lo vedono alla periferia ovest di Tortolì, dove l’aveva accompagnato un amico, quest’ultimo in buoni rapporti (ma casualmente) anche con Vincenzo Beniamino Marongiu, ucciso il 9 luglio 2024 in piazza Roma, ad Arzana. Le ore appena precedenti l’operaio le aveva trascorse al chiosco di Isula Manna, sul litorale tra Lotzorai e Girasole. Poi più nulla. Di certo c’è soltanto che Cao è risalito sulla macchina dell’amico che si è diretta verso la provinciale 27, in direzione Villagrande. I familiari, il giorno successivo, avevano sporto denuncia. Vane le ricerche nei mesi successivi. La svolta il 22 novembre dello stesso anno, 65 giorni dopo la scomparsa. Mosè Cao è stato ritrovato senza vita. Indossava gli stessi abiti che aveva nel giorno della scomparsa. Se sia stato ucciso subito dopo la scomparsa o se qualcuno lo abbia sequestrato (era stata la prima ipotesi avanzata dalla Procura di Lanusei) prima di sparargli tre colpi di fucile resta un dettaglio tutto da chiarire. Oggi a Lanusei l’udienza di convalida del fermo per Roberto Arzu, Sergio Arzu, Gianluca Arzu e Piergiorgio Piras.

