Trappola esplosiva per la polizia, 12 feriti: no vax arrestato 

Berlino . Una trappola esplosiva architettata da un 57enne con simpatie no vax. Dieci vigili del fuoco e due agenti di polizia, che avevano risposto a una chiamata di emergenza, sono stati travolti da un’esplosione appena arrivati in un appartamento a Ratingen, vicino a Duesseldorf, dove era stata segnalata una persona in pericolo. A provocare la tragedia, con otto tra agenti e pompieri rimasti feriti in modo grave, un 57enne che viveva nel grattacielo della città tedesca e nella cui casa è stato rinvenuto anche il corpo di una donna, probabilmente la madre, morta da tempo. Mentre i feriti combattono tra la vita e la morte, ci si interroga se si sia trattato di un agguato premeditato. L'assessore regionale dell'Interno, Herbert Reuel, ha riferito che dai social è emerso che l'uomo, anche lui ferito e fermato dalla polizia, aveva simpatie per i negazionisti del Covid e i no-vax.

Un altro fatto di sangue ha funestato la giornata di ieri in Germania, stavolta in una fabbrica della Mercedes Benz di Sindelfingen, nel Baden-Wuerttemberg, dove due uomini di 44 anni sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco da un 53enne, poi arrestato. I tre facevano parte di una ditta esterna di servizi logistici, l'azienda Rhenus. Stando ai testimoni l'aggressore ha indirizzato gli spari intenzionalmente contro le vittime. Anche su questo caso le indagini sono aperte e il movente non è ancora trapelato.

