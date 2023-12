Trappola a luci rosse: 2 arresti 

Una vittima da «spennare», facile da attirare in una trappola e «carica» di soldi. Così il 43enne quartese picchiato, accoltellato e rapinato lo scorso 30 gennaio veniva dipinto da chi ha organizzato e messo in atto la trappola, a Sant’Elia. A distanza di undici mesi dall’avvio delle indagini della Squadra Mobile coordinate dal pm Andrea Massidda, sono scattati gli arresti dei due presunti responsabili, Sergio Masala (49 anni) ed Emanuele Moi (51), e la denuncia dei complici, Samuele Randazzo e Arianna Mascia. Tutti accusati di rapina aggravata in concorso e i primi due, finiti in carcere su ordinanza firmata dal gip Luca Melis, anche per lesioni. Una trappola a luci rosse, per un bottino da 7.000 euro, che sarebbe potuta diventare tragedia. Tanto che dopo il colpo, l’indagata, intercettata, si è sfogata con Masala: «Questo casino che hai fatto. Accoltellato. Immagina se ti danno il tentato omicidio, ciao, finita». Lui ha risposto: «Io faccio tutto per tutto. Quando sono in azione non guardo niente».

La ricostruzione

Sono stati gli investigatori della sezione reati contro il patrimonio della Mobile, coordinati dal nuovo dirigente Emanuele Fattori e dalla vice Veronica Madau, a chiudere il cerchio sul grave fatto di sangue. Il 43enne, picchiato, accoltellato e colpito al viso con il calcio di una pistola (è stato sparato un colpo in aria) a Sant’Elia da due uomini con passamontagna, aveva raggiunto la casa del padre a Quartu e poi era stato accompagnato d’urgenza in ospedale. Pochi gli elementi che ha fornito ai poliziotti, se non quelli delle ore precedenti alla rapina (aveva con sé uno zaino con 7.000 euro, il guadagno, così ha riferito, dalla sua attività di vendita di uova): un appuntamento a casa della Mascia, dopo un precedente incontro, l’acquisto di alcune dosi di sostanza stupefacente a San Michele con un amico della donna, un po’ di divertimento nell’abitazione dell’indagata, sempre con un terzo uomo, e poi, nell’andare via, l’aggressione.

I dialoghi

Gli investigatori hanno subito perquisito la casa della Mascia e di un altro conoscente che aveva presentato il 43enne alla donna, descrivendolo come «amico “carico” e da spennare». Nell’abitazione della indagata sono stati subito ritrovati 1530 euro: alcune banconote con delle leggere bruciature, come riferito dalla vittima in denuncia. Le intercettazioni telefoniche, ambientali e i messaggi ritrovati nel telefonino della Mascia (arrabbiata per la perquisizione e per aver perso il denaro, «mi hanno preso tutti i soldi», si lamenta con Masala) hanno permesso di risalire quasi subito a Masala e a Moi. Il primo ha sferrato le due coltellate, il secondo ha colpito la vittima con un pugno e il calcio della pistola. Dalle conversazioni gli agenti sono arrivati anche a Randazzo: sarebbe stato lui, secondo la ricostruzione del gip, ad accompagnare la vittima a San Michele per comprare droga e trascorrere la serata in casa della donna, indicando agli aggressori materiali chi fosse l’uomo da rapinare. Ieri l’esecuzione delle due misure in carcere. Domani Masala e Moi (assistiti dagli avvocati Marco Fausto Piras e Marco Lisu), definiti nell’ordinanza «del tutto avvezzi a vivere di crimini e altri espedienti», compariranno davanti al gip per la convalida degli arresti.

