Trappola 387, sei croci negli ultimi tre anni 

Con una breve cerimonia alle 10,30 nel cimitero di Sant’Elena a Dolianova, parenti e conoscenti daranno stamani l’ultimo saluto ad Andrea Casula, il 49enne originario del paese, che sabato scorso ha perso la vita nel terribile incidente stradale sulla statale 387, in territorio di Soleminis. Intanto si attende la chiusura delle indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. L’auto guidata da Casula, una Fiat 500, ha preso fuoco dopo essersi scontrata frontalmente con un Suv, con a bordo una coppia di Dolianova, uscita dall’impatto senza gravi conseguenze. Marito e moglie sono stati trattenuti in ospedale per alcune ferite che però non preoccupano. Le indagini dovranno stabilire se Andrea Casula è morto sul colpo o a causa delle fiamme che hanno avvolto la sua auto.

Insidie sull’asfalto

Quello di sabato notte, è l’ennesimo incidente sulla statale 387, un’arteria ad alto rischio dove, negli ultimi tre anni, si sono verificati sei incidenti mortali. L’ultimo il 2 maggio scorso sulla rotatoria di Serdiana, vittima Andrea Lai, un motociclista di Quartu di 49 anni. La sindaca di Serdiana, Alessia Puddu, ha appreso dopo alcune ore della tragica scomparsa di Andrea Casula, persona conosciuta e ben voluta in paese dove risiedeva e lavorava in proprio. «La 387 è una strada pericolosissima che non può reggere la mole di traffico in costante aumento con un carico crescente di mezzi pesanti», avverte. «Ormai arrivare a destinazione sta diventando un terno al lotto».

I fondi per il progetto

I sindaci del Parteolla, da tempo, sollecitano un tavolo di confronto con Regione e Anas per l’eliminazione degli incroci a raso e la messa in sicurezza dei tratti più a rischio. Il sindaco di Dolianova, Ivan Piras, da consigliere regionale (e in raccordo con gli altri amministratori del Parteolla) ha lavorato nei mesi scorsi per ottenere lo stanziamento di risorse ad hoc.

Lo studio

«La Regione ha già accantonato i soldi per uno studio di fattibilità finalizzato alla messa in sicurezza della 387», rivela Piras, «stiamo aspettando l’assegnazione dei fondi. Vogliamo uno studio serio da mettere poi a disposizione di Anas». Una sollecitazione condivisa dal presidente dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano Gigi Puddu: «La statale 387 è disseminata di croci. È da anni che si parla della sua sistemazione. Qualcosa è stata fatta, vedi la rotonda di Serdiana, ma è ora di intervenire seriamente per rendere più sicura la strada. Proprio nei giorni scorsi ho sollecitato la Regione perché venga finanziato lo studio di fattibilità con le risorse disponibili. L’obiettivo è la messa in sicurezza del tratto da Monserrato a Donori, quello dove si verificano più incidenti».

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