La morte del diciannovenne Maurizio Porcu, travolto e ucciso lo scorso 4 novembre lungo la Statale 130 all’altezza di Decimomannu, ha riacceso con drammatica urgenza il dibattito sulla sicurezza di una delle arterie più trafficate e pericolose della Sardegna. La tragedia riporta al centro dell’attenzione la vulnerabilità di pedoni e ciclisti lungo le strade ad alto scorrimento e la necessità di soluzioni infrastrutturali risolutive.

Il nodo da sciogliere

Mentre sui social e nei dibattiti cittadini si invocano interventi immediati come semafori, strisce pedonali o dossi, le normative del codice della strada impongono vincoli rigorosi: su un’arteria extraurbana ad alta densità di traffico, gli attraversamenti a raso aumenterebbero esponenzialmente il rischio di tamponamenti a catena. I semafori ancora presenti tra Elmas e Assemini costituiscono infatti un retaggio degli anni Ottanta, oggi considerati vere e proprie anomalie funzionali.

L’osservatorio

A Decimomannu, in attesa dell’avvio previsto a dicembre dei lavori per una nuova rotatoria destinata a eliminare le svolte a raso più pericolose, il nodo resta critico. Sul piano tecnico interviene Gianfranco Fancello, docente di Trasporti all’Università di Cagliari, che promuove l’impostazione generale del progetto Anas: «I dati dell’Osservatorio confermano che gli incroci a raso sono i punti a maggiore incidentalità sul lungo periodo».

Esigenze da conciliare

La svolta strutturale consiste nella trasformazione della 130 in strada extraurbana principale (tipo B). «La viabilità di scorrimento verrà gestita tramite scavalchi sopraelevati, mentre a livello del terreno opereranno rotatorie di interconnessione. Questo permetterà di gerarchizzare i flussi e integrare pedonalità, ciclabilità e trasporto pubblico». Fancello avverte però sulle criticità transitorie: «La vera sfida sarà la gestione della fase di cantiere, dove servirà massima tutela per gli utenti deboli».

La classificazione

L’ingegnere Stefano Volpe sottolinea come l’arteria sia oggi classificata come extraurbana secondaria (Tipo C), nonostante le due corsie per senso di marcia: «La classificazione dipende dalla configurazione funzionale complessiva. L’obiettivo prioritario è eliminare i punti di conflitto tra veicoli, bici e pedoni». Per la mobilità dolce, indica la separazione dei flussi a livelli sfalsati, individuando nei sottopassi ciclo-pedonali un’alternativa più rapida e intuitiva rispetto ai sovrappassi. Un semaforo provvisorio? L’ingegnere invita alla cautela: può fungere da misura tampone, ricordando che anche un impatto a 50 chilometri orari può risultare fatale per un pedone.

L’amministrazione

Sul fronte istituzionale, la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu sollecita risposte concrete: «Il progetto strutturale esiste ed è frutto di un lungo percorso sostenuto dal Comune per superare gli incroci a raso. Accanto all’opera definitiva, serve agire subito per abbattere i rischi: ho chiesto ad Anas misure immediate di mitigazione e un cronoprogramma certo. La sicurezza delle persone non può più aspettare».

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