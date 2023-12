Trapper e gang giovanili, maxi retata 

Roma. Maxi-retata della Polizia in 14 province contro gang giovanili dedite a bullismo da strada, rapine e spaccio. L’ambiente spesso è quello dei trapper. Cinquecento gli agenti impiegati.

Il bilancio è di una quarantina di persone arrestate, un quarto minorenni, e 70 denunciati, un terzo under 18. Sequestrate pistole, armi da taglio e tirapugni nonché centinaia di dosi di droga e diverse somme di denaro per un totale di circa 10.000 euro, perlopiù provenienti dallo spaccio. L’operazione - svolta in luoghi di aggregazione giovanile, come piazze e locali notturni - è scattata dopo una serie di indagini preliminari svolte anche attraverso mirati monitoraggi di alcuni social. Le province coinvolte sono Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio-Emilia, Rovigo, Salerno e Verona.

A Milano sono state arrestate 16 persone, 7 minorenni. Tra di loro anche un sedicente trapper, con pochi follower. I controlli a tappeto hanno riguardato le zone della movida, dal Duomo ai Navigli a Porta Venezia. Nel corso delle perquisizioni sono state trovate armi giocattolo e repliche di pistole, un machete, un pugnale tirapugni e un falso kalashnikov oltre a varie piccole dosi di droga. A Napoli l’azione dei poliziotti si è concentrata sul quartiere Mergellina, teatro di episodi violenti tra gruppi di giovani.

