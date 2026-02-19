Trapianto fallito, la madre si arrende: «Non c’è speranza» 

Napoli. Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato ricoverato all'Ospedale Monaldi avrà da oggi un nuovo percorso che prevede l'alleviamento delle sofferenze, che non è l'eutanasia ma ferma l'accanimento terapeutico. Lo ha detto il legale della mamma del piccolo, Francesco Petruzzi ai medici dell'Ospedale partenopeo, confermando quando annunciato in diretta tv alla trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4. «Abbiamo preso questa decisione dopo essere stati del medico legale che ha visionato la documentazione e ha detto che la cosa più umana da fare è ora chiedere questa procedura».

La mamma del piccolo paziente ha aggiunti che «il medico legale ci ha anche detto che non serve chiedere ancora dei pareri a ospedali all'estero». «Tolta la sedazione, il bambino non si è svegliato», ha raccontato l'avvocato. «Avendo valutato una prognosi certamente infausta ho mandato una Pec al Monaldi per una Pcc, pianificazione condivisa delle cure, istituto introdotto nel 2017: ci tengo a precisare che non è l'eutanasia ma evita gli accanimenti terapeutici e passa tutta la terapia clinica dalla guarigione all'alleviamento delle sofferenze. Il Monaldi – ha aggiunto - dopo un'ora dalla Pec ha accettato e domani (oggi, ndr) ci sarà il primo accesso a cui parteciperanno i genitori e il medico di parte per pianificare il percorso terapeutico della terapia antidolore».

Indagini

Nel mentre è destinata ad allargarsi l'inchiesta sul bambino partenopeo cui è stato trapiantato un cuore giunto al Monaldi di Napoli danneggiato a causa di una serie di imperizie su cui ora la magistratura intende fare chiarezza. Il numero degli indagati, allo stato attuale sei e tutti a Napoli, sembra destinato a crescere con il coinvolgimento anche di alcuni professionisti di Bolzano dove gli operatori del Monaldi si recarono lo scorso 23 dicembre per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo di due anni. Operazione che non andò a buon fine viste le condizioni in cui giunse il cuoricino, letteralmente bruciato.

Nuovi risvolti

Le novità di giornata arrivano dal filone investigativo dopo la doccia gelata arrivata ieri dal team di esperti che ha sentenziato che il piccolo non potrebbe tollerare un nuovo trapianto di cuore chiudendo quindi la porta a ogni speranza di sopravvivenza. Sul fronte giudiziario l'attesa è per quando arriveranno gli atti dell'inchiesta aperta a Bolzano in cui si ipotizza la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

L'attenzione - come emerso sin dalle prime battute di questa brutta storia - si concentra sulla fornitura di ghiaccio. Secondo quanto emerso finora dall'inchiesta interna del Monaldi, a Bolzano il contenitore destinato al trasporto del cuore espiantato sarebbe stato riempito con del ghiaccio secco invece che con quello tradizionale che si utilizza in queste circostanze, causando il congelamento e il danneggiamento dell'organo. «All'apertura del contenitore termico risultava impossibile estrarre il secchiello contenente il cuore, completamente inglobato in un blocco di ghiaccio» si certifica nell'audit dell'azienda ospedaliera Monaldi.

Tra i nodi da sciogliere anche le ragioni per cui il cuore del piccolo è stato espiantato prima di controllare le condizioni del nuovo organo arrivato da Bolzano.

