Chirurgia
15 ottobre 2025 alle 00:20

Trapianto di utero ancora sperimentale 

È possibile il trapianto?

Il trapianto di utero, sperimentale in Italia dal 2018, è una possibile soluzione all’infertilità assoluta di origine uterina. L’obiettivo del protocollo è ottenere una gravidanza a termine. Le pazienti sono seguite con stretto follow-up post-operatorio. Dopo un anno dall’intervento, in assenza di complicanze, si avvia il percorso di Procreazione Medicalmente Assistita. Le candidate al trapianto, tra i 18 e i 40 anni, devono avere anamnesi negativa per patologie oncologiche, assenza di gravidanze concluse positivamente, patologie uterine congenite e/o assenza dell’utero. Il 30 agosto 2022 si è registrato in Italia il primo parto da trapianto con donatrice deceduta, sesto caso al mondo.

