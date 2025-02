Trapianto di rene dai maiali, sì alla sperimentazione 

Washington. Via libera negli Usa alla prima sperimentazione clinica del trapianto di reni di maiale, modificati geneticamente in modo da evitare il rigetto. Il test sarà condotto su sei pazienti in condizioni gravissime. L’avvio è previsto a metà 2025 e arriva dopo una storia di tentativi durata decenni, che ha visto trapiantare senza successo cuori, reni e polmoni di animali in esseri umani. Nel tempo la tecnica è migliorata, lentamente ma progressivamente, tanto da portare l’agenzia governativa americana che si occupa della sicurezza dei farmaci, la Fda, ad autorizzare la sperimentazione. «Un passo in avanti importante», commenta Cesare Galli, pioniere delle ricerche sugli animali geneticamente modificati per i trapianti, fondatore e direttore del laboratorio Avantea di Cremona. Sono stati arruolati sei pazienti fra 55 e 70 anni, tutti con «una malattia renale allo stadio terminale», suddivisi in due gruppi. I trapianti avverranno a distanza di tre mesi circa l’uno dall’altro, ma l’eventuale via libera all’intervento successivo è previsto solo al termine della valutazione dei risultati da parte di un comitato indipendente. Se i risultati saranno buoni, la sperimentazione potrebbe essere estesa ad altri 50 pazienti.

