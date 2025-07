Trapianto di rene da donatore col cuore fermo  

Una donazione a cuore fermo controllato e il trapianto del rene prelevato: l’importante intervento è stato eseguito al Brotzu. Un intervento che segna un fondamentale traguardo scientifico, tecnico ed organizzativo possibile grazie alla generosità di un uomo che aveva espresso in vita la volontà di donare gli organi. A ricevere l’organo un paziente affetto da insufficienza renale cronica iscritto in lista di attesa regionale.

La particolarità dell’intervento, fanno sapere dall’ospedale cagliaritano, è data sia dalla tipologia del donatore che alle procedure messe in atto per conservare l’organo prelevato. A differenza della consueta donazione effettuata da donatore in morte encefalica, nel quale il decesso viene accertato attraverso criteri neurologici, in questo caso il decesso è stato accertato attraverso criteri cardiologici, con l’esecuzione di un elettrocardiogramma registrato piatto per 20 minuti, così come previsto dalla normativa. Fondamentali i momenti successivi per poter prelevare il rene e mantenerlo in condizioni ottimali per il trapianto.

Dal prelievo al trapianto sono stati coinvolti numerosi specialisti e strutture, sotto il coordinamento del Centro Regionale Trapianti diretto da Lorenzo D’Antonio. Un procedimento che ha visto la partecipazione di tutti gli operatori sanitari delle strutture del Brotzu: Rianimazione, Cardiochirurgia, Neuroradiologia, Cardionaestesia, Anatomia patologica e Centro Trasfusionale, Psicologia, Neurologia e Professioni sanitarie. Il trapianto è stato effettuato grazie al lavoro coordinato delle equipe di Urologia (diretta da Andrea Solinas) e di Nefrologia e Dialisi (Antonello Pani). «L’utilizzo di organi da donatori a cuore non battente rappresenta una delle frontiere più avanzate della medicina dei trapianti. In Sardegna questo importante percorso è stato avviato nel 2024 con l’istituzione di un tavolo tecnico regionale», evidenzia il Commissario straordinario del Brotzu, Maurizio Marcias.

