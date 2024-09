Trapianto cuore-fegato come un blocco unico: è la prima volta in Italia 

Torino. Dodici ore in sala operatoria, una maratona di due equipe mediche per portare a termine un intervento eccezionale, il trapianto di cuore e fegato in blocco, come un organo unico. Un’operazione – con pochissimi precedenti nel mondo, qualcuno negli Stati Uniti, nessuno in Italia e in Europa – eseguita alle Molinette, l'ospedale della Città della Salute di Torino.

A ricevere gli organi da un donatore lombardo, una donna di 38 anni, di Roma, già più volte operata al cuore, con una grave cardiopatia congenita. Ora è ricoverata in Terapia intensiva della Cardiochirurgia delle Molinette, e respira autonomamente.

Nel trapianto sono state impegnate 4 equipe di cardiochirurghi ed epatochirurghi: le due che hanno prelevato cuore e fegato dal donatore e le due che hanno preparato la paziente a ricevere gli organi e poi hanno portato a termine il lungo intervento nell'ospedale torinese. Il direttore di Cardiochirurgia delle Molinette, Mauro Rinaldi, coadiuvato dal direttore della Cardiochirurgia pediatrica del Regina Margherita, Carlo Pace Napoleone, coadiuvati dal professor Massimo Boffini e dalla dottoressa Erika Simonato, hanno isolato e asportato il cuore malato; in contemporanea Renato Romagnoli, direttore del Dipartimento Trapianti e Chirurgia Trapianto Fegato delle Molinette e il dottor Paolo Strignano, hanno asportato il fegato. L’eccezionalità dell'intervento - spiegano – è stata aver mantenuto la normale connessione del cuore con il fegato, trapiantando il blocco come fosse un solo organo».

