«Trapianti, ora c’è più ottimismo» 

Oggi c’è più fiducia verso la donazione degli organi». A dirlo è il coordinatore del Centro regionale trapianti (Crt) , Lorenzo D’Antonio, certo che l’Isola sia con le segnalazioni delle donazioni sia grazie all’attività di coordinamento stia vivendo un «periodo dinamico». «Abbiamo avuto un incremento del 43% di segnalazioni rispetto al 2021, questo significa avere un più organi che di conseguenza consentono di garantire più trapianti», spiega D’Antonio, ricordando come funziona il sistema delle eccedenze che cha più efficacia nel salvare le vite spostando gli organi assegnati. «Il sistema trapianti in Italia è coeso, tutte le regioni nella loro attività hanno un certo numero di organi a disposizione in un determinato momento. È il centro trapianti a comunicarlo al centro regionale. Ma il trapianto, non è mai automatico: l’ultima parola spetta al chirurgo. È lui a decidere se quel determinato organo può o meno essere trapiantato nel paziente a cui è destinato. Se la risposta è negativa viene rimesso nel circuito e destinato a un altro». (fr. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA