Trapianti: nuova struttura  

Patologie epato-bilio-pancreatiche e trapianto di fegato. È attiva da ieri la struttura diretta da Fausto Zamboni, figlia della riorganizzazione prevista dal Piano aziendale del Brotzu.

Le attività della struttura saranno supportate dal team di epatologi della Gastroenterologia diretta da Paolo Usai. Sarà compito dei quattro professionisti eseguire le procedure di valutazione dei pazienti pre e post trapianto. Zamboni potrà, inoltre, avvalersi della collaborazione degli anestesisti e dagli specialisti della Terapia intensiva post operatoria diretta da Elisabetta Pusceddu, e dagli specialisti dell’Anestesia e Rianimazione per la gestione del paziente nell’immediato post trapianto.Da oggi la “macchina del settore trapianti” sarà in grado di affrontare casi sempre più complessi, in linea con la sua vocazione di eccellenza: l’attività trapiantologica, grazie soprattutto al lavoro e all’abnegazione di medici e infermieri, continuerà a garantire importanti risultati per l’intero territorio regionale.

