Trapianti nell’Isola, allarme rosso 

Sono generosi i sardi, eppure gli organi donati potrebbero salvare molte più vite nell’Isola. Se nel “sistema” ci fosse più personale; se i presìdi territoriali lavorassero meglio; se tanti fegati, reni e cuori non prendessero il volo verso altre regioni; se l’attenzione della politica verso questi problemi aumentasse.

L’unica maniera per far sentire la voce di chi soffre è quella di manifestare: così i comitati continuano a scendere in piazza, mese dopo mese, nelle città e nei territori, per dire che la sanità è gravemente malata, e così le associazioni dei trapiantati e dei dializzati, che rappresentano duemila sardi, hanno organizzato una grande protesta – “Trapianti, allarme rosso” – sabato 28 ottobre al Brotzu.

Il documento

La prima idea era di andare sotto il Consiglio regionale, anche per ricordare al presidente dell’Assemblea e ai membri della commissione Sanità che alla richiesta di un’audizione non hanno mai ricevuto risposta. Poi, dati i cantieri e il traffico caotico di via Roma, le associazioni hanno deciso di ritrovarsi al Brotzu, il luogo-simbolo delle loro battaglie per la vita. Un articolato documento – firmato da Asnet, Elisa Deiana, Sardatrapianti, Prometeo Aitf, e con il supporto dell’Aido – intanto è stato inviato ai gruppi di maggioranza e di opposizione.

L’audizione

«Viviamo in una situazione di difficoltà perenne», dice Giuseppina Lorenzoni di Sardatrapianti, «avevamo chiesto un incontro con la commissione sanità, per esporre le problematiche e proporre soluzioni. Non ci hanno nemmeno risposto. Adesso reiteriamo la richiesta, c’è la necessità di far sapere alla politica che c’è molto da fare, e noi associazioni possiamo dare un contributo importante».

Il personale

Riguardo al personale dei Centri trapianti, «è indispensabile che venga ripristinato un numero adeguato di medici, infermieri e Oss, anche perché in questi anni molti sono andati in pensione o si sono trasferiti in altre strutture ospedaliere o aziende private e non sono stati sostituti».

«Valutiamo molto positivamente il fatto che in questi ultimi anni la Sardegna sia diventata una regione molto virtuosa per la donazione di organi, anche grazie al grande lavoro di procurement del Centro regionale, di diverse Unità complesse di Rianimazione, e anche delle associazioni del settore, siamo infatti secondi in Italia per osservazioni di morte encefalica (prima è la Toscana) oltre che ai primi posti per donatori utilizzati». Ma nonostante questo, «non abbiamo nel 2023 un numero di trapianti che dia risposte ottimali ai pazienti sardi che hanno bisogno di un trapianto».

I numeri

Nei primi nove mesi dell’anno – riportano le associazioni – al Brotzu sono stati realizzati 56 trapianti complessivi (28 di fegato, 23 di reni, 5 di cuore). E nello stesso periodo, 40 reni e 20 fegati, hanno varcato il Tirreno per essere trapiantati in altri centri. Questo accade perché qui le liste sono troppo corte, cioè ci sono poche persone in attesa, non perché manchino i malati, ma – spiegano – «per la carenza di personale sia nelle nefrologie al Brotzu e nel resto della Sardegna, che nella Chirurgia generale dello stesso ospedale».

Le richieste

Evidenzia Pino Argiolas (Prometeo), «serve un ambulatorio pre-trapianti per esaminare i pazienti da mettere in lista, attivando un rapporto con gli altri epatologi e gastroenterologi che operano nel territorio e nei vari ospedali della Sardegna». Bruno Denotti (Asnet), che si occupa di reni, mette l’accento «sulla lentezza e le complicanze nel fare tutte le visite pre-trapianto», e Roberto Simbula dell’Aido «auspica che il sistema sanitario della Sardegna possa dare concreta e tempestiva risposta alle tante persone per le quali l’unica terapia salvavita è il trapianto».

