«Trapianti, le liste d’attesa cresceranno»  

Gli obiettivi sono: far salire il numero dei pazienti in lista d’attesa, aumentare la quantità di interventi, incrementare il “procurement”, cioè l’attività di donazione, e potenziare – dal territorio al centro – la rete di operatori impegnati nel grande compito di contribuire a ridare una nuova vita a tanti malati sardi.

Il tavolo

Nei giorni scorsi le associazioni Aido Sardegna, Aned Sardegna, Asnet, Elisa Deiana, Associazione sarda trapianti e Prometeo hanno mandato un documento al Consiglio regionale, segnalando le criticità del sistema, soprattutto il fatto che l’accesso alle liste d’attesa sia reso difficile da un cortocircuito dovuto alla carenza di specialisti, a reparti ospedalieri poco efficienti, a tempi troppo lunghi tra una visita e l’altra pre-trapianto, dunque, trascorso un anno, bisogna ricominciare tutto da capo.

Oggi il coordinatore del Centro regionale trapianti, Lorenzo D’Antonio – che ha preso parte al tavolo delle associazioni – spiega che nell’Isola un percorso importante è già cominciato, che, certo, le criticità esistono, ma la sfida è superare i problemi e essere «sempre più un’eccellenza», grazie anche «all’impegno e all’abnegazione del nostro sistema regionale di donazione e trapianto, dai coordinatori locali, ai chirurghi, ai clinici, e a tutti i sanitari».

L’attività

«La donazione di organi in Sardegna in questi ultimi anni ha visto un’implementazione, nel 2021 e nel 2022, ma ancora di più nel corso del 2023», sottolinea D’Antonio. «La nostra regione è ai primi posti in Italia per volumi di attività relativamente al procurement di organi (è la seconda regione in Italia per donazione per milione di abitanti dopo la Toscana), e a questa crescita è corrisposta una fervente attività di trapianto, che ha consentito di poter ridurre in maniera sensibile i tempi di attesa in lista per ricevere un organo (fegato, cuore, rene). Quest’anno, il tempo medio di attesa nell’Isola per trapianto di fegato è di 3 mesi (meno della media nazionale), per trapianto di cuore cinque mesi, per trapianto di rene 8 mesi, in linea con i dati nazionali».

Prosegue D’Antonio: «Viste le notevoli e concrete potenzialità del “procurement”, ulteriormente migliorabili in base al monitoraggio dei decessi per lesione encefalica acuta, nonché per il prossimo avvio del programma di donazione di organi a cuore fermo, il nostro sistema regionale sta mettendo in atto tutte le iniziative volte a incrementare le lista di attesa, che si sono ridotte a seguito dell’attività di trapianto di questi ultimi anni».

Il servizio

Intanto dal 1° settembre l’Areus ha avviato il coordinamento logistico dei trasporti per il trapianto di organi, affidato alla Centrale operativa del 118: aerei privati in convenzione sono utilizzati in tutti i casi in cui un paziente residente in Sardegna debba raggiungere tempestivamente un ospedale extra regione per un intervento di trapianto o in quelli in cui l'equipe chirurgica di un ospedale regionale debba prelevare organi in altre regioni italiane per eseguire successivamente il trapianto nei pazienti ricoverati in Sardegna. E ieri notte, per la prima volta il servizio è entrato in funzione: i chirurghi del Brotzu hanno raggiunto l’ospedale Maggiore di Bologna per prelevare un organo che poi, in mattinata a Cagliari, è stato trapiantato a un paziente sardo.

