Trapianti, incontro tra tutti i protagonisti  

Si parlerà di “Trapianti e – soprattutto - dintorni” nel convegno in programma venerdì dalle 8,15 nell’aula Atza del Brotzu al quale prenderanno parte tutte le figure che partecipano alla complessa macchina che ruota attorno a un trapianto.

Nel percorso clinico dei trapianti, infatti, sono numerosi gli specialisti coinvolti: innanzitutto i chirurghi, che insieme agli anestesisti e ai rianimatori sono responsabili della parte “operativa”, e poi i cardiologi, gli epatologi ed i nefrologi, cui spetta il compito di selezionare i pazienti candidati e di seguirli sia prima che dopo il trapianto,e ancora gli endoscopisti, gli infettivologi, i medici nucleari, i patologi, i radiologi, e altri ancora, i quali, attraverso le indispensabili valutazioni clinico-funzionali fornite dalle rispettive metodiche, svolgono un ruolo fondamentale nella selezione e nel follow-up

di questi pazienti. Nessun trapianto però potrebbe esistere se non ci fosse dietro il generoso atto della donazione, che vede in particolar modo coinvolti i rianimatori, i radiologi e i patologi, oltre alle figure che hanno il compito di coordinare una procedura così complessa anche per i risvolti di carattere etico ed “umano” ad essa correlati. L'incontro, il dialogo e la condivisione tra tutti gli stakeholders sono necessari per perfezionare i percorsi e quindi per offrire il migliore servizio agli utenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA