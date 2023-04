Trapianti, il Comune aderisce alla Campagna “Città del sì” 

Il Comune aderisce alla Campagna “Città del sì”, promossa da Anci insieme al ministero della Salute e il Centro nazionale trapianti in occasione della promozione della 26esima Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti celebrata nei giorni scorsi.

“Dal 2015”, ricordano dal palazzo di via Porcu, “nel nostro Comune i cittadini maggiorenni possono esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità presso l’ufficio Anagrafe: una facoltà che consente a tutti di esercitare la propria cittadinanza attiva ed il senso di appartenenza ad una comunità attraverso un gesto di solidarietà prezioso e concreto. Ancora oggi il trapianto di organi rappresenta un’efficace terapia per alcune gravi malattie e l’unica soluzione terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili”. Una campagna a sostegno della speranza e della solidarietà, per dare una mano a chi ha bisogno di un aiuto concreto. “Oggi ribadiamo il nostro impegno”, si legge ancora nella nota diffusa dal Comune, “consapevoli che attraverso la sensibilizzazione e l'informazione si possa ottenere un grande risultato collettivo”.

