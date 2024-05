Trapianti e donazioni, torna Corri...Donando 

Dopo un anno di pausa torna “Corri...Donando”, la corsa non competitiva giunta alla 15ª edizione organizzata dall’associazione Prometeo per celebrare la vita e sensibilizzare sulla donazione di organi. L’appuntamento è per domani alle 10 al Parco di Terramaini.

Il programma della XV edizione si apre con una messa in ricordo di coloro che hanno donato gli organi, celebrata da padre Gabriele Semino, e con la deposizione di un omaggio floreale a fianco alla targa loro intitolata all’interno del parco. Seguiranno giochi per bambini gestiti da società sportive locali, una gara di tricicli per bambini dai 3 ai 5 anni, l’esposizione degli aquiloni degli Aquilonisti di Cagliari, una prova dimostrativa di nordic walking curata da Sensorizzonte, uno spettacolo dei burattini della compagnia Is Mascareddas e le esibizioni del gruppo country dance Silver Door 1834 e della scuola di capoeira Soluna Oxossi di Cagliari. Previsto anche il saluto dell’Amministrazione comunale.

Nel corso della mattina, inoltre, volontari della Prometeo e operatori sanitari saranno a disposizione del pubblico per fornire informazioni su donazioni e trapianti. La Città metropolitana risulta sensibile a questi temi: le opposizioni alla donazione registrate dalle anagrafi comunali sono attualmente pari al 25%, a fronte del 23,5% regionale. Cagliari ha un dato migliore: un 20% che conferma l’ottima tendenza del 2023, attestata anche dal 5° posto raggiunto tra le grandi città nella classifica dell’Indice del dono redatto dal Centro nazionale trapianti. Ma c’è ancora un 40% di persone che non hanno espresso la propria volontà in occasione del rilascio o rinnovo della carta di identità. Gli organizzatori invitano a portare torte fatte in casa da offrire al rinfresco.

RIPRODUZIONE RISERVATA