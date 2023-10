Trapianti e dialisi, la “vertenza” arriva in Consiglio 

Un piccolo successo i trapiantati e i dializzati che ieri mattina hanno manifestato davanti al Brotzu lo hanno già ottenuto: la commissione sanità del Consiglio regionale li riceverà a breve. I responsabili delle associazioni di volontariato – determinati a portare avanti le loro rivendicazioni a nome di migliaia di pazienti (e ieri ce n’erano tanti, arrivati da tutta la Sardegna) – avevano chiesto un incontro ai politici di maggioranza e opposizione, non gli era stata data risposta, e (anche) per questo hanno deciso di “scendere in piazza” nel luogo simbolo della loro battaglia per la vita. Alla fine ce l’hanno fatta. «Ho sentito il presidente della commissione, ha detto che calendarizzerà l’incontro dopo il 5 novembre», ha fatto sapere Francesco Agus dei Progressisti, in prima fila al sit-in, «e vorremmo coinvolgere anche la parte medica, per capire quali soluzioni si possono applicare subito».

Le richieste

I presidenti delle associazioni ieri hanno spiegato molto bene le ragioni per cui vogliono essere sentiti: desiderano elencare i problemi e caldeggiare soluzioni. «La Sardegna è diventata in questi anni una regione virtuosa, siamo secondi, dopo la Toscana, per osservazioni di morte encefalica, e anche i donatori effettivi sono in percentuale molto alta, il 42% in più rispetto al passato», sottolinea Pino Argiolas di Prometeo, «ma tanta generosità non viene ripagata con altrettanti trapianti. Quest’anno a oggi sono stati 60, e qualcuno ne fa vanagloria perché sono due in più rispetto allo scorso anno, ma io vorrei ricordare che nel 2007, ad esempio, erano stati 99. Riteniamo indispensabile che si investano risorse, in maniera che tutti i sardi che ne hanno bisogno possano ricevere un organo. Oggi le liste d’attesa sono troppo corte, 71 persone per il rene, 12 per il fegato, 10 per il cuore, e quando i numeri sono così bassi è difficile trovate la compatibilità. Insomma, dobbiamo aumentare le visite pre-trapianto, potenziare il rapporto col territorio, far lavorare le Nefrologie di tutte le Asl, far dialogare i medici del Brotzu con quelli di Nuoro, di Sassari, di Carbonia. Perché non è possibile, per dire, che da due anni da Nuoro non venga segnalato nessuno».

Le associazioni

Altre questioni aperte, evidenziate anche da Giuseppina Lorenzoni (associazione sarda trapianti), Graziano Verachi (associazione trapiantati Sardegna), Bruno Denotti (associazione emodializzati e trapiantati) e Alberto Deiana (associazione Elisa Deiana): il ripristino urgente della Terapia semintensiva del Brotzu dedicata a chi ha appena subìto un trapianto e ovviamente non può e non deve stare vicino ad altri malati; la costituzione di una struttura semplice dipartimentale per il day hospital del settimo piano, «la nostra ancora di salvezza»; l’istituzionalizzazione del codice 050 per le esenzioni di tutte le visite; la riduzione della soglia di reddito per cui si ha diritto all’assegno mensile; il potenziamento delle altre cure e dei presìdi che servono ai trapiantati.

Il sostegno

Ieri a sostegno delle associazioni c’erano anche il consigliere regionale del M5S Michele Ciusa, l’assessore del Comune di Cagliari Alessandro Sorgia (Psd’Az), e il consigliere regionale dei Progressisti Massimo Zedda, che ha spiegato quanto «in termini economici, le richieste dei trapiantati e dializzati siano esaudibili. Servirebbe poco meno di un milione di euro per dare sollievo a queste persone, una cifra irrisoria rispetto ai quasi 4 miliardi che la Regione non ha speso. Soldi fermi in cassa, immediatamente disponibili». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA