Trapianti dimezzati I donatori ci sono ma mancano i medici 

Non basta la generosità dei donatori. La carenza di personale rallenta anche la delicata macchina dei trapianti. «La situazione è drammatica. Siamo arrivati a una situazione paradossale, con un numero di organi andati fuori regione che quasi eguaglia i trapianti eseguiti in Sardegna». Lo dicono in coro, i responsabili della associazioni dei trapiantati e dializzati, alle prese con organici inadeguati, reparti annunciati e mai aperti, i tempi previsti dalla legge per i follow-up che continuano a saltare, e malati che non riescono nemmeno ad accedere alle liste di attesa per ottenere un organo che consenta loro, quando va bene, di mettere fine alla dialisi. Così c’è chi è costretto a bussare alle porte delle strutture oltremare.

Meccanismo in tilt

Davanti a un meccanismo fatto di ingranaggi quasi perfetti, con una percentuale di consensi che piazza l’Isola ai primi posti della classifica nazionale, il sistema sembra essersi ingolfato. «Invece di andare avanti stiamo tornando tristemente indietro per quanto riguarda l’attività dei trapianti», commenta Pino Argiolas, responsabile dell’organizzazione della Prometeo Aitf. «Purtroppo la triste realtà che sta vivendo un settore delicato e prezioso come il nostro è ben descritta dai numeri: i trapianti di rene sono passati da una media di 55, a trenta circa nell’ultimo anno. Nei primi quattro mesi del 2024 ne sono stati eseguiti solo due», racconta.

Triste paradosso

«Non va meglio con gli altri organi, basta pensare che su 77 trapianti eseguiti nel 2023, siamo stati costretti a rinunciare a 61 organi in eccedenza andati fuori regione. Ma non perché i sardi non ne abbiamo bisogno, il problema sono le liste d’attesa troppo corte che non tengono conto della reali necessità della popolazione e la procedura prevista, fatta di esami e visite specifiche, che spesso non viene completata perché la carenza di personale non lo consente». Non manca l’altruismo dei sardi, che non fermandosi al dolore decidono di investire sulla vita; ciò che manca sono medici, infermieri, anestesisti e rianimatori. Figure fondamentali perché la macchina dei trapianti funzioni come dovrebbe.

Il passaggio da fare

«Dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter usare in regione gli organi, per farlo occorre potenziare i centri trapianto con risorse e personale. Anche con una riorganizzazione degli stessi», sentenzia Lorenzo D’Antonio, coordinatore del Centro regionale trapianti della Sardegna. «L’attività di segnalazione è oramai abbastanza consolidata, ma non basta per consentire all’Isola di fare quel salto di qualità», sottolinea. «Occorre una struttura adeguata e un organico adeguato, per curare i nostri cittadini». Così capita che, ad esempio, per quanto riguarda il fegato, il numero di chirurghi costringa spesso a chiederne in “prestito”, e la terapia intensiva dedicata ai trapiantati del Brotzu - nonostante l’annuncio del 2018 - sia ancora un miraggio: «La struttura è pronta ma non è ancora diventata operativa. Questo è un passaggio che deve essere necessariamente fatto».

Una via crucis

Continuano a protestare, le associazioni, che anche a fine ottobre dell’anno scorso si sono ritrovate davanti al Brotzu per rivendicare un diritto - quello alla salute - che per chi trova nel trapianto l’unica strada per ritornare alla vita fa gridare ancora di più. Così continuano a farlo, anche oggi, a distanza di sei mesi che non hanno portato a nulla di concreto. «La situazione è drammatica, e forse persino peggiorata», commenta Annibale Zucca, segretario regionale dell’Aned, Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto. «Siamo passati dall’avere un ospedale, il Brotzu, che era un’eccellenza con le equipe che lavoravano al completo, alla mancata assistenza sanitaria che non consente a tanti sardi di completare il follow-up necessario per essere messi in lista d’attesa per il trapianto. Gli appuntamenti già fissati spesso saltano, obbligando i malati a ripartire da capo. Ciò costringe tanti alla dialisi, con tutto ciò che questa comporta».

