Trapianti di fegato, un team di medici a caccia di pazienti 

Un team, “Epatologia dei Trapianti”, composto da quattro dirigenti medici, di alto profilo e con una lunga esperienza nell’area dei trapianti di fegato, è la risposta concreta del Brotzu alla necessità di dare maggiori certezze alla platea dei candidati un fegato da trapiantare.

«Diversamente da quanto accade per cuore, reni e polmoni», spiega una nota dell’azienda, «non esiste attualmente un organo artificiale o un dispositivo meccanico in grado di sostituire la funzionalità del fegato. «L'unica soluzione possibile, quando il danno epatico è grave e irreparabile, è il trapianto. Un percorso che inizia da lontano, fatto di tappe e attese: le difficoltà nel recuperare un organo compatibile con il paziente, l'enorme richiesta, i tempi di attesa e l'iter da seguire per far parte delle liste. Proprio quest’ultimo cruciale passaggio», aggiunge l’azienda, «è stato reso più efficace dai vertici del Brotzu, attraverso l’individuazione di un team che opera in stretta collaborazione interdipartimentale con le strutture coinvolte nel percorso del trapianto di fegato e pancreas, e che ha l’obiettivo di ottimizzare e incrementare il numero di pazienti preparati per il trapianto».

«L’istituzione del team di “Epatologia dei Trapianti” sotto il controllo della Struttura complessa di Gastroenterologia», conclude la nota, «avrà quindi anche una funzione utile alla diffusione, alla sensibilizzazione al reclutamento dei potenziali pazienti riceventi nelle strutture regionali ospedaliere e territoriali, oltre a garantire gli standard di preparazione e assistenza, nonché follow up del paziente in tutto il percorso del trapianto di fegato e pancreas».

