Tranzellida, telecamere contro i vandali 

Ora è ufficiale: il Comune di Selargius posizionerà delle telecamere nella lottizzazione Tranzellida, dopo le recenti irruzioni vandaliche negli spazi dedicati al gioco dei bambini e allo sport all’aperto appena completati.

La proposta - del sindaco Gigi Concu - è contenuta in una delibera approvata durante l’ultima riunione di Giunta. «A seguito della riconsegna delle opere si sono verificati degli atti vandalici nelle zone fitness di via monte Bianco e nell’area giochi di via Monte Bernina», viene spiegato nel documento. La proposta è di utilizzare le risorse risparmiate con i lavori, circa 20mila euro, per installare un sistema di videosorveglianza. Con la richiesta al settore Lavori pubblici «di predisporre tutti gli atti per il posizionamento di telecamere per scongiurare i futuro danneggiamenti o furti nelle aree zone fitness di via Monte Bianco e zona giochi di via Monte Bernina».

