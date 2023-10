Transumanza, l'antico rito ma con 150 visitatori 

Protagoniste a loro insaputa di una giornata indimenticabile sono state proprio loro, le pecore. Il rito millenario della transumanza ad Arzana si è ripetuto ancora una volta. E per la quarta edizione il gregge è stato accompagnata anche da turisti e visitatori grazie all'evento organizzato dal pastore Vincenzo Loi. Oltre centocinquanta le persone che hanno vissuto l'antica pratica, riconosciuta dall'Unesco patrimonio culturale dell'umanità, che purtroppo rischia di scomparire. Grazie a eventi come questi invece si rinnova e permette la condivisione di un'esperienza millenaria che affonda le radici nella preistoria. Sabato mattina il gruppo composto da persone provenienti da tutta la Sardegna, ma anche stranieri, è partito di buon mattino dalla storica stazione ferroviaria di Arzana, sino a valle. Dodici chilometri a piedi seguendo il gregge attraversando il bosco per poi giungere all'ovile dell'agriturismo didattico Sa Ferrela. Tre ore di cammino concluse con un momento conviviale, un pranzo con prodotti tipici dell'azienda formaggi e carni, condito da musica e balli sardi. Soddisfatto Vincenzo Loi «Ogni anno è sempre più bello vedere la partecipazione delle persone e il sorriso dei bambini. Siamo molto felici, una giornata di condivisione e festa».

