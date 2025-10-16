Transizione verde, mancano i lavoratori 

Cala il numero delle imprese sarde, attualmente 14mila, che si sono impegnate nella transizione green. Quelle che nell’Isola hanno investito in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico o a minor impatto ambientale sono scese dell’4,1% passando dal 25,5% del 2023 al 21,4% del 2024.

I numeri

La netta frenata pone la regione al penultimo posto nella classifica nazionale, aperta dall’Emilia Romagna (+1,6%) e chiusa dalla Basilicata (-8,6%) contro una media nazionale in calo dello 0,5%. Parallelamente è sempre elevata la richiesta di dipendenti sardi con competenze specifiche quali attitudine a risparmio energetico e sostenibilità ambientale; infatti, su 130mila entrate previste, ben 61.440, il 47,1% non si trovano sul mercato. Di queste 8.420 sono richieste dalle imprese artigiane ma il 57%, equivalenti a 4.800 addetti, rimangono vacanti per molti mesi.

I dati emergono dall’analisi effettuata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna sull’impatto della transizione green nell'Isola, su fonte UnionCamere e Sistema Excelsior. A livello territoriale, le richieste di profili professionali green risultano essere 55mila su Cagliari di cui 27mila introvabili (48,9%), altre 55mila su Sassari-Gallura con 25mila introvabili (45,6), 12mila su Nuoro con 5mila introvabili (43,7%) e 7.800 a Oristano con 3.800 introvabili (49.6%).

I territori

A livello provinciale è Cagliari la provincia più virtuosa della Sardegna con le sue 5.987 imprese, seconda Sassari con 4.879 imprese, terza Nuoro con 1.770 realtà e Oristano con 1.219 aziende. Importante anche il numero delle imprese che è attiva nel settore delle energie da fonti rinnovabili; nell'Isola sono 2.502 e danno lavoro a 7.993 addetti. A Cagliari operano 1.104 attività con 4.113 addetti, a Sassari-Gallura 844 con 2.457 addetti, a Nuoro 356 realtà con 867 lavoratori e a Oristano 198 con 556 addetti. «La sostenibilità non è più una parola astratta - commenta Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - è una necessità che impone una responsabilità condivisa da parte di tutti, in primis gli artigiani e le piccole imprese, per preservare il valore delle cose. Noi siamo, quindi, per una sostenibilità che non esclude, ma coinvolge».

