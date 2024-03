Transizione verde, la Bce ammette: «Un freno per la produttività dell’Ue» 

La transizione verde farà fare un balzo in avanti all'economia, in termini di innovazione, ma per il momento i costi da sopportare sono alti, anche per la produttività. È un nuovo studio della Banca centrale europea ad accendere i riflettori sugli effetti collaterali della svolta green : con una stretta sulle politiche ambientali la produttività delle imprese altamente inquinanti cala di un terzo in cinque anni. Gli economisti hanno analizzato la situazione nel gruppo dei sei Paesi Ue più grandi che comprende l'Italia. L'impatto sulla produttività cambia a seconda del tipo di stretta: i sussidi alla ricerca e sviluppo hanno uno effetto negativo solo nel periodo di transizione, ma successivamente danno una spinta. Ad avere l'impatto maggiore sui cinque anni osservati sono gli strumenti non di mercato, come i limiti alle emissioni. Nel lungo periodo, però, la stretta sulle politiche ambientali scatenerà una nuova ondata di innovazione e di nuove tecnologie verdi che aumenteranno la produttività.

