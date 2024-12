Transizione verde, è scontro: «Pale e pannelli preferiti alla difesa dell’ambiente»  

«In Sardegna la speculazione energetica è tutt’altro che scongiurata». È a partire da questo presupposto che la Rete Pratobello 24 sta preparando la nuova stagione di impegno civico. Una sorta di manifesto per l’ambiente, da portare ancora in giro per l’Isola. In piazze, paesi e città. «C’è la necessità di spiegare le insidie che si nascondono dietro una speculazione vestita con l’abito buono delle rinnovabili».

La cornice

Stavolta il primo narratore è Luigi Pisci, portavoce del Comitato Sarcidano, che parla nel giorno in cui a Sassari l’associazione Tiria, fondata da un gruppo di under 25 attenti anche alla difesa del paesaggio sardo, ha messo insieme istituzioni, esperti, movimenti, studenti e cittadini. Tutti allo stesso tavolo, in uno spazio volutamente neutrale come l’Aula Mossa dell’Università di Sassari, nel dipartimento di Giurisprudenza. Al centro del dibattito proprio la legge 20 sulle aree idonee, arrivata «alla prova della democrazia», era scritto nella locandina.

Il grande nodo

«A preoccuparci – spiega Pisci, uno dei promotori della Pratobello 24 – è il modello di transizione energetica scelto dalla Regione. Un modello tentacolare per l’ecosistema e che trova la sua applicazione nel decreto Draghi, da cui deriva la legge Aree idonee». Pisci parla di «schema svincolistico, pensato unicamente per velocizzare e facilitare la realizzazione di mega impianti. Una tossicità fatta di procedure che anestetizzano i principi finora inviolabili della tutela ambientale per lasciare spazio all’incontrollato assalto del territorio».

La tavola rotonda

Ieri a Sassari, il dibattito lo ha moderato Leandro Cossu, uno dei fondatori di Tiria, di cui è intervenuto anche il presidente Alex Mueller. C’erano i cattedratici Michele Comenale Pinto e Omar Chessa. Roberto Deriu e Stefano Tunis, quota maggioranza e opposizione del Consiglio regionale, hanno rappresentato la politica, mentre l’avvocato Michele Zuddas e l’ingegnere industriale Giovanni Cossu sono intervenuti come esperti. Ha detto Leandro Cossu: «Il mondo accademico, con la sua dimensione civica e sociale, è lo spazio più giusto per mettere a confronto le posizioni, nel solco di un ragionamento in cui per tutti la tutela dell’ambiente è prioritaria».

Rete Pratobello

I promotori della legge di iniziativa popolare, però, non riconoscono equilibrio al ddl della Giunta trasformato in legge 20. «La norma sulle aree idonee – dice Zuddas – non supera la prova della democrazia. Non lo fa perché la Regione ha ignorato uno dei più grandi sforzi di esercizio della sovranità popolare. Una mobilitazione senza precedenti, con 211mila sottoscrizioni che hanno dato un messaggio chiaro sul rifiuto di una speculazione energetica mascherata da transizione. Non può ignorarsi – prosegue l’avvocato - che l’articolo 3 della legge 20 consenta, mediante deroga, di installare impianti in aree non idonee, così come non può passare inosservato che il Consiglio Regionale sia mero esecutore della linea politica dettata dalla governatrice. La democrazia è ostaggio di interessi estranei alla Sardegna».

I rilievi

Pisci muove cinque macro obiezioni sulla legge 20. Primo: «Se solo la norma dovesse finire sotto la tagliola della Consulta, pale e pannelli si potrebbero realizzare ad appena cinquecento metri dai siti archeologici. Ecco perché è stata una scelta scellerata giocare nello stesso terreno giuridico del decreto Draghi anziché inserire il quadro di divieti assoluti previsto dalla Pratobello 24». A seguire, «i rischi per l’agricoltura: gli impianti verdi – spiega Pisci – andranno a occupare terreni da destinare alla coltivazione, quei seminativi che in Sardegna sono già una risorsa scarsa, perché occupati dal pascolo per il 70 per cento. Il tutto a colpi di deroghe». Ancora: «Le rinnovabili andranno a consumare nuovo territorio, l’esatto contrario delle indicazioni fornite dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che, al pari della Pratobello 24, suggerisce di utilizzare i tetti di case e capannoni per realizzare il Green deal. A riprova – prosegue Pisci – che i Comitati non sono pericolosi eversivi, ma la pensano come un ente dello Stato». Il portavoce rivela poi un ultimo aspetto: «Dal decreto Draghi, a cascata sulla normativa nazionale e regionale, non c’è salvaguardia per le attività economiche preesistenti, dalle produzioni di grano Cappelli alle vigne, dagli agriturismo alle strutture ricettive, come se non debba esistere nulla al di fuori di una transizione sempre più finta. Anche perché autorizza i repowering, destinati a peggiorare i contesti paesaggistici».

