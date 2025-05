Transizione, il carbone aumenta le distanze «Il Governo non può imporci le sue regole» 

«Alt, per ora nessuno tocchi il carbone». Le recenti dichiarazioni di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, suscitano stupore e preoccupazione, «evidenziando ancora una volta la distanza tra le decisioni del Governo nazionale e le esigenze della Sardegna».

La Regione

Rosanna Laconi, assessore regionale all’Ambiente, ne è convinta: «Da una parte, l’impugnativa con la quale il Governo ostacola la legge regionale sulle aree idonee, un provvedimento concepito per garantire uno sviluppo ordinato delle fonti rinnovabili, tutelando paesaggio, ambiente e identità», dice Laconi. «Dall’altra, la decisione di prorogare l’attività delle centrali a carbone, rinviando la prevista riconversione a metano, aggrava l’impatto delle emissioni climalteranti e compromette il percorso verso la neutralità climatica. Due scelte incoerenti, entrambe assunte in modo unilaterale, che arrecano un doppio danno alla regione: da un lato favoriscono la speculazione energetica e la pressione selvaggia sul territorio; dall’altro impongono il prolungamento dell’utilizzo di una fonte fossile ormai superata, con evidenti conseguenze ambientali e sanitarie». E ancora: «Nel nome di un presunto “interesse nazionale” – che sistematicamente non fa mai gli interessi dell’Isola – si blocca la pianificazione sostenibile delle Fer e si nega alla Sardegna la possibilità di contribuire alla transizione con un modello moderno, equo e integrato. La misura è colma. Rivendichiamo», chiude Laconi, «il diritto a decidere come contribuire alla transizione energetica ed ecologica, a tutela del nostro territorio, dei nostri cittadini e del nostro futuro».

Il sindacato

Chiede un nuovo patto sull’energia la Cisl: «Ribadiamo con forza che la transizione non può essere disgiunta dalla coesione sociale e da una nuova e concreta politica industriale per la Sardegna. Le parole del ministro Pichetto Fratin evidenziano la fragilità del nostro sistema energetico e la mancanza di un piano strutturale per superare l’uso delle fonti fossili», spiega il segretario regionale Pier Luigi Ledda. «È indispensabile che il Governo vari un decreto energia che metta al centro la Sardegna. Le centrali a carbone, come Fiumesanto, devono essere riconvertite in impianti innovativi, garantendo al contempo piena tutela occupazionale per i lavoratori e nuove prospettive per le comunità coinvolte». Ancora: «Nel 2025 la Sardegna è ancora l’unica regione d’Italia priva di metano, una condizione inaccettabile che comporta un costo energetico superiore di almeno il 20% rispetto al resto del Paese. La transizione energetica deve rappresentare un’opportunità di rinascita industriale e sociale, non un nuovo sacrificio imposto da logiche emergenziali o centraliste», conclude Ledda. «Serve una nuova politica industriale che, attraverso le risorse del Pnrr e del Fondo per la transizione giusta, rafforzi le filiere locali, valorizzi il lavoro e garantisca uno sviluppo sostenibile».

Maggioranza

Nel Campo largo il più severo è Francesco Agus (Progressisti): «Negli ultimi vent’anni la Sardegna ha vissuto continue inversioni a U sull’energia, sempre in balia degli eventi e degli umori del momento», argomenta. «Ma un territorio insulare e fragile non può vivere senza una visione. Il carbone potrà essere indispensabile oggi, ma non può essere il nostro futuro, nemmeno prossimo». Roberto Li Gioi (M5S) non è da meno: «Non siamo disposti a sottostare a diktat che affossano senza ritegno alcuno il nostro territorio e in particolare la tutela del nostro ambiente. Le centrali a carbone saranno chiuse rispettando i tempi. La Sardegna farà la transizione energetica, ma senza calpestare il paesaggio».

Opposizione

Per il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca «la Sardegna è ancora lontana dall’indipendenza dal carbone, ma non può essere condannata a tenerlo per esigenze altrui». E poi: «La strada da seguire è lavorare ad una strategia energetica seria e investire su fonti stabili alternative al carbone, con scelte serie e non ideologiche. Serve rispetto, non soluzioni di comodo». Chiude Ivan Piras (Forza Italia): «Abbiamo sempre sostenuto un approccio più graduale alla conversione. Occorre partire dalle esigenze delle produzioni, delle imprese, dei territori. La prudenza del ministro è motivata», conclude. «Chi grida all’atteggiamento coloniale forse preferisce che le nostre imprese patiscano una perdita di competitività e che diventiamo una colonia cinese con tutto ciò che consegue non solo sul piano economico».

