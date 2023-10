Transizione, gruppi di lavoro 

Nell’ambito dell’Agenda per la transizione energetica, il Comune di Carloforte ha nominato due gruppi di lavoro per la governance che fa capo al Comitato per la transizione. Il primo, “Legislazione e pianificazione ambientale”, è composto dal sindaco Stefano Rombi, dalla vicesindaca Betty Di Bernardo, dall’assessore alle Politiche energetiche Gianluigi Penco, da Luisa Rivano (consigliera con delega al risparmio energetico), dal responsabile dell’Area 5 Paolo Parodo, dall’istruttore amministrativo Angelo Parodo e dal responsabile dell’Area 7 Nicola Uras. Nel secondo, “Innovazione sociale e comunicazione”, ci sono, oltre a sindaco, assessori e Rivano, il consigliere Pierangelo Rombi, con delega alla partecipazione dei cittadini, il responsabile dell’Area 4 Giancarlo Lapicca, la ricercatrice Elena Apostoli Cappello, e un rappresentante per ciascuna emittente locale. (a.pa.)

