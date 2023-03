Transizione energetica, un polo innovativo nel sito di Fiume Santo 

Un piano energetico in cinque mosse per promuovere il phase out dal carbone, un mix integrato di biomasse, gas, batterie, fotovoltaico onshore e offshore e idrogeno, per contribuire alla transizione energetica sostenibile della Sardegna. Queste le tecnologie del polo tecnologico innovativo che nascerà nel sito di Fiume Santo, nei territori di Sassari e Porto Torres.

Il progetto “Fiume Santo Energy Park” da un miliardo di investimenti, con la previsione di 600 nuovi posti di lavoro nella fase di realizzazione e 300 addetti negli impianti, è stato presentato da Ep Produzione nella sede di Confindustria, a Sassari, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e dei vertici dell’azienda. Quinto produttore di energia elettrica in Italia, Ep Produzione ha ottenuto l’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico onshore, ha avviato gli impianti a batterie e l’iter autorizzativo sull’impianto fotovoltaico offshore da 40 megawatt e una estensione di 30 ettari di pannelli solari. Resta il nodo del gas, legato all’approntamento di due Fsru che saranno attraccate a Portovesme e Porto Torres e verranno servite da navi gasiere, un processo di metanizzazione bloccato a seguito dell’impugnazione da parte del governatore Solinas del Dpcm Draghi. Ep Produzione, infatti, è stato costretto a sospendere l’iter autorizzativo sul gas.

Sul fronte biomasse, invece, manca un quadro regolatorio sugli incentivi. Due potenziali soluzioni per la riconversione della centrale con fonti rinnovabili. Lo hanno sottolineato Massimiliano Muretti, segretario Cgil Sassari, Gavino Carta, segretario Cisl Sardegna e il parlamentare Silvio Lai. Ma a ribadirlo è lo stesso Luca Alippi, Ad di EP Produzione: «Il confronto con le forze sociali e i rappresentanti istituzionali che deve continuare», ha detto, «si è evidenziato che alcuni progetti del “Fiume Santo Energy Park” mancano dei tasselli necessari per partire. Questo incontro è anche una richiesta per muoversi insieme e creare le condizioni per realizzare le nostre idee messe in campo». Il sindaco Massimo Mulas chiede un maggiore coinvolgimento delle comunità: «per capire anche il reale valore aggiunto sui territori». (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA