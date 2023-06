«Transizione energetica, troppe incognite» 

«Il mare è e resta la modalità di trasporto strategicamente più importante per l’Italia, ma sul futuro della flotta nazionale incombono gli extra costi legati alle normative per la transizione energetica e le problematiche quotidiane derivanti da una macchina burocratica che non trova riscontro negli altri Paesi europei». È questo l’allarme lanciato da Stefano Messina, presidente di Assarmatori, l’Associazione aderente a Conftrasporto-Confcommercio che riunisce armatori italiani, europei e di Paesi terzi che operano in Italia, durante il meeting annuale che si è svolto a Roma. «Da questo discende il pericolo di una progressiva perdita di competitività della bandiera italiana e quindi di uno spostamento delle navi di armatori nazionali sotto bandiera di altri Stati, anche comunitari». Assarmatori ha chiesto garanzie sugli investimenti per l’ammordernamento e il rilancio dei porti e sulla spesa dei fondi Pnrr. Sul fronte del piano nazionale di ripresa e resilienza è impegnato l’armatore della Delcomar Franco Del Giudice, componente del consiglio direttivo dell’associazione e presidente del gruppo di lavoro sul Pnrr.

