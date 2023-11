«Transizione energetica, 300 milioni fermi» 

«Trecento milioni fermi, inutilizzati per assenza totale di progetti finalizzati alla transizione energetica sono l’emblema di un immobilismo politico che ci vede critici verso il centrodestra in Regione». Lo ha detto ieri pomeriggio nel centro sociale di Sant’Anna Arresi Francesca Donato, europarlamentare della Dc in visita nel Sulcis riferendosi ai soldi del Just Transition Fund: «Rappresentano un grave spreco se non si arriva a realizzare nulla». Donato ha incontrato il Consiglio di Fluminimaggiore e poi tappa all’ospedale Sirai di Carbonia «dove mi è stata illustrata una fotografia di una sanità in dismissione, nonostante le potenzialità e soprattutto le aspettative del territorio». Infine, alluminio e pescatori; «Dobbiamo ritornare ad occuparci dell’interesse del nostro popolo - ha detto - l’alluminio rischia di scomparire dietro le sanzioni alla Russia mentre per la pesca, è inesistente il governo nazionale che nulla ha fatto per individuare la zona di pesca esclusiva».



