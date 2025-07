Transizione digitale, un milione di euro dal Pnrr alla Provincia 

Dal Pnrr arrivano per la provincia Ogliastra oltre 930 mila euro per la transizione digitale. Il contributo sarà destinato alla migrazione dei sistemi informatici verso infrastrutture cloud e al potenziamento della rete e della dotazione informatica degli uffici. «La risposta dell’Ogliastra a questo importante bando è stata rapida ed efficace - dice la amministratrice straordinaria Marzia Mameli - è stato pubblicato appena 17 giorni dopo la nascita ufficiale della nuova Provincia. Con un organico ancora ridotto, siamo riusciti a presentare una candidatura solida e vincente, in un contesto altamente competitivo» Un risultato che conferma la volontà della Provincia di investire con determinazione nel futuro, cogliendo ogni opportunità utile a rafforzare la macchina amministrativa e a modernizzare i servizi pubblici. «Sono veramente fiera del risultato raggiunto e voglio ringraziare tutti gli uffici per il lavoro svolto in tempi record, in particolare l’instancabile ingegnere Maria Grazia Buttau, il cui impegno è stato decisivo per il raggiungimento di questo importante traguardo». Il progetto dovrà essere completato entro il 31 marzo 2026. L’iniziativa rientra nella missione 1 del Pnrr dedicata alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

