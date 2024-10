“Transistor 2024” Cada Die entra al carcere minorile 

Di nuovo sugli scudi “Transistor - Nuove generazioni”, il Festival di Cada Die Teatro dedicato ai giovani e ai nuovi linguaggi, con la consueta direzione artistica di Mauro Mou, che giunge alla sua VIII edizione, concentrata fra venerdì e domenica.

Tre giorni di spettacoli, incontri, laboratori e concerti uniti dal filo conduttore del disagio giovanile, passando attraverso l’esperienza dei presidi culturali nelle carceri minorili, come spazi di educazione, creatività e inclusione. #Castigo, il sottotitolo di quest’anno di “Transistor”, che si arricchisce nell’edizione 2024 della preziosa collaborazione dell’associazione CCO - Crisi Come Opportunità, per valorizzare al meglio il primo anno e mezzo di lavoro all'interno dell’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu.

«L’alleanza fra CCO e Cada Die», spiega Mauro Mou, «ha dato vita all’apertura del progetto di Presidio Culturale Permanente dedicato agli ospiti della struttura carceraria di Quartucciu. Con il teatro, la musica rap e le percussioni da più di un anno cerchiamo di costruire insieme ai ragazzi uno spazio speciale e un tempo esclusivo, dove raccontare storie, condividere sogni e speranze per il futuro». A ospitare le attività e i momenti di spettacolo del festival saranno proprio l’IPM di Quartucciu e gli spazi della Vetreria di Pirri.

