Transenne tra le tombe al cimitero 

Un difetto nel feretro e per la seconda volta in una decina di giorni in cimitero si presenta una situazione spiacevole, al punto che il Comune di Carbonia ha dovuto transennare un settore impedendone l’accesso. Quando è accaduto sono iniziati a fuoriuscire in maniera evidente e copiosa liquidi e sostanze da una delle bare collocate in una delle file di loculi, nella parte nuova del camposanto municipale, fra le località di Medadeddu e Serbariu. La sepoltura contiene le spoglie di una persona deceduta circa due anni fa.

La protesta

I gestori del cimitero, la municipalizzata Somica, non appena scoperto il problema, segnalato anche dai visitatori, hanno provveduto ad attivare le procedure necessarie. Ma il caldo di questi giorni ha reso il contesto di difficile gestione: agli ingressi del viale che contiene due file di loculi sono state collocate delle transenne che limitano l’accesso. «Un disagio che si poteva evitare da subito – afferma Giancarlo Cadeddu, un visitatore che ha un familiare sepolto nei pressi del punto in cui si è verificato l’incidente – ci sono già temperature estive e le contromisure non sembrano adeguate». Felicina Contu, vedova, ieri mattina ha avuto modo di constatare altri problemi mentre si avvicinava alla fila di loculi preclusi: «Ci sono parti del cimitero nuovo ancora ricoperte di erbacce: non è un bel vedere».

Il ritardo

La risoluzione del problema causato dalla fuoriuscita non è stata immediata perché per un inghippo tecnico non è stato possibile avvertire i familiari del defunto cui (a meno che non si manifestino particolari emergenze igienico sanitarie) è necessario chiedere l’autorizzazione. «Abbiamo attivato le procedure – spiega il direttore della società Somica Nicola Collu – che prevedono la comunicazione alla Asl e ai parenti del defunto ma è sorto un problema tecnico in via di risoluzione, originato dalla diffusione dei materiali fuoriusciti». Questo episodio non è un caso isolato: «È già la seconda volta in dieci giorni che ci troviamo nella condizione di intervenire in casi identici e in precedenza abbiamo risolto tutto in 24 ore», precisa la Somica. Spetterà ai familiari dei defunti e ai tecnici Asl appurare come mai si stiano verificando casi del genere. Fra le ipotesi avanzate, le modalità di chiusura delle bare, oppure le caratteristiche dei feretri o i materiali usati per le operazioni. La Somica assicura: «I nuovi loculi è a norma».

