Transenne sulla strada dello shopping 

Shopping con ostacoli in via Porcu. Da quasi un mese le transenne sistemate a circondare un tombino divelto, proprio nel bel mezzo del marciapiede, stanno creando disagi ai pedoni costretti a passare in mezzo alla strada, ma anche ai commercianti.

«Hanno sistemato le transenne ma poi evidentemente se ne sono dimenticati» dice il presidente del centro commerciale naturale di via Porcu Sergio Piludu, «ci chiediamo perché non abbiamo riparato e fino a quando dovranno restare a ostruire il marciapiede. Ci avviciniamo a Natale, abbiamo addobbato la strada e questo ostacolo non è certo un bel vedere. L’anno scorso un cantiere aveva ostruito il marciapiede sempre in questo periodo e per tutta la durata delle iniziative». Amareggiati anche i pedoni, come Susanna Farci: «Mettono le transenne e poi non le tolgono più» commenta, «e noi siamo costretti a passare in mezzo alla strada in barba alla sicurezza».

