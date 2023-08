Transenne sui marciapiedi per segnalare i pericoli 

Transennati i binderi fuori posto di via La Marmora e piazza Sardegna. Nel marciapiede, costellato da avvallamenti dovuti probabilmente alle radici degli alberi, ora viene segnalato il pericolo che per un lungo periodo ha tormentato i pedoni. L’intervento di ripristino avverrà il prima possibile, come annuncia l’assessore alla Visione urbana Fabrizio Beccu: «Abbiamo appena approvato il bilancio, e ora possiamo intervenire meglio. Sicuramente le situazioni che causano maggior pericolo avranno la priorità». Non solo via La Marmora. A breve interventi anche nel resto della città garantendo, dopo numerose proteste, maggiore vivibilità. (g. pit.)

