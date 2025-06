Transenne nel parco, chiusi i giochi a rischio 

Giochi off limits nel parco di Su Planu. I nastri biancorossi - fatti mettere dal Comune di Selargius intorno a scivoli e altalene - sono comparsi martedì mattina, mentre nello spazio verde del quartiere arrivavano mamme e papà con figli al seguito. Il cartello affisso è telegrafico: “Gioco interdetto per manutenzione”. I motivi li spiega l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa: «Alcuni giochi non sono in sicurezza e richiedono interventi di manutenzione e di sostituzione che contiamo di eseguire nel più breve tempo possibile».

