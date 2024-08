Transenne e tribune, stop alle auto 

Conto alla rovescia per la festa del Redentore, edizione numero 124. Domenica prossima la sfilata dei gruppi folk dell’Isola preceduti il giorno prima dall’esibizione delle maschere tradizionali.

Lungo il percorso, soprattutto in via Lamarmora, fervono i preparativi per il montaggio delle tribune, una da cento posti, l’altra da 140, la pedana al servizio delle persone disabili e quella per le riprese televisive. I lavori sono iniziati ieri mattina.

Nella giornata di domani si provvederà al posizionamento delle transenne lungo tutto il percorso della sfilata. Perciò da ieri fino allo smontaggio delle tribune nei tratti interessati di via Lamarmora vige il divieto di sosta. Da domani scatterà lungo tutto il percorso quando saranno posizionate le transenne.

A partire dalle 8 di domani lo stop al parcheggio delle auto vale anche in viale Del Lavoro, in particolare dall’intersezione con la via Campania fino a quella con piazza Berlinguer e via Lamarmora. Idem anche in via Lamarmora, dall’intersezione con piazza Sardegna fino a quella con via Manzoni.

Le disposizioni sul traffico sono contenute in un’ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale di Nuoro, Massimiliano Zurru.

