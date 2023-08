Transenne e incuria,  il Terrapieno è ingabbiato da anni 

Cinque anni di transenne ma ancora nessun intervento. In viale Regina Elena, all’altezza della prima curva arrivando dai Giardini pubblici, dal 2018 è stata recintata la zona del costone che dà sulla strada, senza che a oggi la situazione sia stata risolta. Non solo: l’anno scorso, appena superata la curva, sono state posizionate altre transenne per circa 50 metri fino all’inizio del marciapiede, dopo un forte temporale che ha provocato una caduta di massi e un pezzo di vegetazione. Fino a pochi mesi fa su una delle transenne era stata installata una luce mobile per evidenziare di notte il tratto recintato, ma ora è per terra distrutta in due pezzi e inutilizzabile. E la sensazione, oltre la recinzione, è di uno stato di abbandono: foglie secche, bacche e altri residui della vegetazione, assieme a rifiuti e transenne ormai pericolanti o danneggiate.

La spiegazione

A breve è previsto un intervento, per sistemare una delle zone principali di Cagliari. «Speriamo quanto prima di eliminare le transenne presenti», fa sapere Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici, che spiega cosa è stato fatto in questi anni. «A seguito di diverse segnalazioni di distacco di materiale dalle mura di Castello, il servizio Lavori pubblici ha avviato una verifica sullo stato dell’area interessata. Sulla base dei rilievi e delle valutazioni ha redatto un progetto generale relativo a tutto il compendio delle mura, denominato “Lavori urgenti di messa in sicurezza, consolidamento e restauro del complesso delle fortificazioni di Cagliari - Quartiere Castello”. Sarà suddiviso in cinque sub-progetti, in base alle diverse classi di criticità». L’importo è di circa 28 milioni. «A brevissimo porterò in Giunta la delibera per approvare il progetto generale, per poi reperire i fondi necessari per gli interventi: ci stiamo già impegnando per avere un finanziamento Ras», aggiunge Deidda.

Le criticità

Oltre ai tempi di permanenza, le transenne creano anche potenziali pericoli su viale Regina Elena: «Sono molto rischiose, pochi giorni fa sono state spostate - non si sa da chi - mettendole proprio ai bordi della strada», segnala Carlo Macciò, vicepresidente dell’associazione Vivere a Villanova e residente nella zona. «Servirebbe un piano adeguato di manutenzione del costone, per evitare che si formino altri cedimenti. Lamentiamo il fatto che tutto Terrapieno sia trascurato: ci auspichiamo che l’amministrazione comunale possa metterlo in sicurezza, migliorando la situazione». A tal proposito, proprio davanti al costone da anni è transennata un’area danneggiata, ma è in arrivo un finanziamento per rifare la pavimentazione di tutta la passeggiata di Terrapieno inclusi i marciapiedi sul lato opposto.

La situazione

Che a Cagliari proliferino le transenne è ormai noto da tempo. Questo pur avendo un costo: 3 euro al giorno per ogni metro lineare. È uno dei motivi per cui si sta cercando di intervenire: «La commissione ha creato un nuovo regolamento, in vigore da quest’anno, che prevede anche una geolocalizzazione delle transenne per sapere dove sono e controllarle in maniera efficace», annuncia Fioremma Landucci, assessora comunale con delega alla Protezione Civile. «Abbiamo anche messo un limite di tempo di 60 giorni di permanenza, anche se poi ci sono situazioni più complicate che però devono essere certificate dai tecnici». Con l’obiettivo di evitare che, una volta posizionate, le transenne rimangano in eterno e diventino una (sgradita) parte integrante del paesaggio.

