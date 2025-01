Transenne e disagi davanti al Municipio 

Cagliari è la città delle transenne. Ce ne sono dappertutto e ieri sono comparse anche in via Roma, davanti al Municipio. Nonostante si tratti di un’area di circa un metro quadro, i disagi alla circolazione nelle ore di punta sono notevoli. Gli autobus che passano in continuazione in quella zona sono costretti a fare uno slalom intasando il traffico. Idem le auto che devono svoltare a sinistra nel Largo e soprattutto quelle che devono svoltare a destra verso il lungomare 11 settembre o verso via Riva di Ponente-viale La Plaia.

Le transenne sono state sistemate per ragioni di sicurezza – il cedimento di alcuni basoli – quindi sono necessarie. L’auspicio è che non restino a lungo. Del resto siamo in pieno centro, in una zona della città già penalizzata dal cantiere di via Roma, a poche decine di metri di distanza. Ne consegue un intasamento del lato porto dove ogni giorno si formano lunghe code anche a causa dei semafori.

RIPRODUZIONE RISERVATA