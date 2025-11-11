Transenne e abbandono, tour nel degrado del Cep dove i servizi spariscono 

Opposizione in Consiglio comunale all’attacco sullo stato di grave abbandono che caratterizza il quartiere Cep, dove negli ultimi mesi sono venuti a mancare servizi essenziali: trasferita in viale Trieste la Guardia medica di via Talete, chiuso l’unico supermercato del rione. Alcuni giorni fa le consigliere Alessandra Zedda (Lega – Anima di Sardegna) e Stefania Loi (Fratelli d’Italia) hanno effettuato un accurato sopralluogo, incontrando i residenti, scattando foto e girando anche dei video, a testimonianza dello stato di degrado che caratterizza, in particolare, l’ex stabile della Guardia medica. Discorso analogo per i giardinetti di fronte alla sede scolastica di via Talete. Area giochi inclusa.

Transenne eterne

Nel mirino anche la selva di transenne che da oltre un lustro cinge d’assedio le vie Archimede e Righi, con disagi notevoli per la viabilità, senza dimenticare le copiose perdite idriche che si susseguono in via Flavio Gioia, di fronte alla chiesa, sulle quali Abbanoa non può intervenire per motivi di sicurezza, dato che le facciate degli antistanti edifici comunali cadono letteralmente a pezzi. Un caso complesso, quest’ultimo, riportato per l’ennesima volta all’attenzione dell’assemblea cittadina dall’esponente del Gruppo misto, Roberto Mura. «Il tratto interessato dai cedimenti della condotta risulta transennato da lungo tempo», riferisce Mura, primo firmatario di un’interrogazione al sindaco, «impedendo di fatto l’uso del marciapiede e costringendo così i pedoni a camminare in strada, con seri rischi per la loro incolumità». Off-limits anche l’attigua corsia ciclabile.

Rete idrica colabrodo

«Recentemente in via Flavio Gioia sono iniziati dei lavori con Abbanoa», puntualizza Alessandra Zedda, «ma tutta una parte è di fatto bloccata perché lì non si può intervenire proprio a causa di questo problema dei calcinacci che piovono dall’alto». Un circolo vizioso, insomma. «La presenza prolungata delle barriere metalliche posizionate dalla Protezione civile e l’assenza di un intervento risolutivo», recita il testo del documento sottoscritto anche dai consiglieri Ferdinando Secchi, Stefania Loi e dalla stessa Alessandra Zedda, «sta inoltre causando una situazione di degrado non più sostenibile». Questo perché l'addetto allo spazzamento è impossibilitato a pulire tra i muri perimetrali degli edifici e le transenne, dove nel tempo si sono accumulate grandi quantità di rifiuti tra bottiglie, lattine, cicche, cartacce e cumuli di foglie secche. E non è certo un bel vedere.

Polemica in Consiglio

«La competenza sulle perdite», ha ripetuto più volte nel tempo l’assessora Anna Puddu (Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini), «è di Abbanoa, che però non può intervenire se le facciate non vengono messe in sicurezza». Una situazione di stallo aggravata dal fatto che alcuni appartamenti sono stati riscattati, per cui si tratta di condomini misti (ossia di proprietà pubblico-privata). L’assessora si è peraltro impegnata ad adoperarsi per risolvere il problema e si attende che dalle parole si possa passare ai fatti. «In caso contrario», annuncia il consigliere Mura, «tra un mese riproporrò ancora la stessa interrogazione».

