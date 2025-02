Transenne dimenticate, pericoli e proteste 

Transenne abbandonate anche da mesi sui marciapiedi e sulle strade. Alcune danneggiate, altre malconce e pericolose. A Monserrato molti cittadini denunciano una situazione che definiscono di «degrado», sottolineando anche i rischi per le persone con problemi motori.

Le denunce

Tra i casi segnalati spiccano le transenne di via Seneca, a due passi dalla farmacia.

«Ci sono da mesi e mesi», dice Manola Sechi, residente della limitrofa via San Valeriano, «una si è rovesciata andando a ostruire del tutto il passaggio sul marciapiede, poi è stata adagiata al muro, ma sono sempre lì. Non sono solo brutte esteticamente, rappresentano anche un disagio per noi pedoni che dobbiamo scendere dal marciapiede passando su strada per poter aggirare l'ostacolo. Non capisco quanto ci voglia a rimuoverle, visto che ormai sono danneggiate».

Anche in via Deroma il marciapiede situato proprio all'angolo con via Riu Mortu è reso impraticabile dalla presenza di una transenna. «Non ci si può proprio salire e si deve svoltare l'angolo camminando sulla strada a causa di questo ostacolo, così c’è il rischio di essere travolti da qualche auto», afferma indignato Mariano Salis, un residente di via Riu Mortu che, a causa di un incidente, si muove temporaneamente con le stampelle: «Transenne come queste, e ne trovo molte in giro per Monserrato, per noi che abbiamo difficoltà motorie rappresentano una fastidiosissima barriera architettonica, tuttavia sembra che non pensino minimamente a rimuoverle, visto che non ci sono lavori in corso, anzi, sono terminati da tempo».

Pedoni in difficoltà

In piazza Gennargentu la situazione non è migliore. Qui ci sono quattro transenne appoggiate sul muro. Gli abitanti della zona si dicono infuriati perché sono presenti da mesi. «Almeno da un anno abbondante», sostengono due di loro, Ilaria Marceddu e Salvatore Perria, «e, peggio ancora, sono posizionate in un tratto in cui sono presenti anche dei pali della segnaletica e il marciapiede stesso versa in condizioni precarie. Vediamo tanti anziani in difficoltà quando si trovano davanti a questi ostacoli». Altre quattro si trovano sul marciapiede di via Giulio Cesare, poco più avanti della copisteria, anche queste restringono il passaggio ai pedoni e, sempre da diverso tempo, ce n'è una che delimita un vecchio portone in via del Redentore, all'angolo con via Claudiano. Solo alcuni casi di una lunga lista.

