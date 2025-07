Transenne alla stazione dell’Arst  

La facciata della stazione dell’Arst, in piazza Matteotti, perde pezzi. Ieri i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per transennate una parte del marciapiede dopo la caduta di calcinacci che fortunatamente non hanno colpito nessun passante

«Questo episodio, non è un fulmine a ciel sereno», denuncia il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu, che chiede alla Regione di destinare risorse straordinarie e dedicate alla messa in sicurezza e ristrutturazione delle stazioni e dei locali in uso ai cittadini e dipendenti dell’Arst. «Ma, pare che come per quella precedente, anche con l’attuale Giunta il trasporto pubblico locale sia trattato come fanalino di coda».

