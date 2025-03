Transenne abbandonate: «Sono barriere architettoniche» 

Ancora lamentele per le transenne abbandonate da tanto tempo sui marciapiedi. Quasi due mesi fa alcuni cittadini le avevano segnalate, la maggior parte non sono state rimosse. Solo quelle di via Seneca, che si trovavano a due passi dalla farmacia di fronte all'oratorio Santa Maria Goretti, non ci sono più. Due sono state ritrovate letteralmente buttate su un campo dietro la chiesa di San Giovanni Battista De La Salle, ma non si sa se siano le stesse di via Seneca o “pezzi nuovi” abbandonati lì dai vandali. È ancora impraticabile il pezzo di marciapiede di via Deroma all'angolo con via Riu Mortu. La transenna non è stata rimossa.

«Chi cammina lungo il marciapiede di via Riu Mortu, se gira in via Deroma si trova all'improvviso la transenna davanti a sé e rischia di inciampare», osserva Valerio Concas, abitante della zona, «e comunque bisogna per forza scendere dal marciapiede per poter aggirare quell'ostacolo, con il rischio di essere travolti dalle auto». In piazza Gennargentu sono ormai abituati a vedere le quattro transenne abbandonate sul marciapiede che costeggia la scuola di via Monte Linas. Abituati sì, ma non per questo meno indignati. «Sono delle vere e proprie barriere architettoniche e ci sono da oltre due anni», fa notare Sergio Ibba, abitante di via Monte Arqueri.

RIPRODUZIONE RISERVATA