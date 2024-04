«Transenne abbandonate nelle strade» 

Proteste in via Riu Mortu e di via Agricola – per citarne solo alcune – per la presenza di transenne abbandonate in alcuni casi da mesi.

«Per schivarle bisogna scendere dal marciapiede o dal passaggio pedonale, rischiando di essere investiti», dice Giovanna Demartis, un’abitante di via Riu Mortu, «e oltretutto è brutto vedere delle transenne abbandonate». Si lamenta anche Roberta Deplano, residente di via Agricola dove, nei pressi dell’incrocio con via Salvatore Deiana, c’è una transenna sul passaggio pedonale, rovesciata dal vento: «Hanno finito di fare dei lavori già da qualche mese, ma non è stata portata via. Noi abitanti non possiamo rimuoverla, e ogni volta che c’è maestrale si rovescia, è pericoloso». Interviene anche la consigliera comunale di minoranza Maria Antonietta Vacca (Misto): «Presenterò un’interrogazione urgente. Le transenne hanno un costo per il Comune e creano pericoli sia per i pedoni che per gli automobilisti se lasciate incustodite».

RIPRODUZIONE RISERVATA