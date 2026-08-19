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Selargius.
20 agosto 2026 alle 00:17

Transenna dimenticata sul tombino 

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Disagi tra via Battisti e via San Luigi a Selargius dove da settimane è stata sistemata una transenna attorno a un tombino e, tutt’intorno, l’asfalto sta sprofondando pericolosamente. I residenti della zona sono sul piede di guerra, denunciano problemi e disagi. «Hanno sistemato la transenna per segnalare il pericolo ma l’asfalto continua a sprofondare e nessun operaio è ancora intervenuto per riparare la strada», è la protesta dei cittadini. «In questo modo la carreggiata si è ulteriormente ristretta e attraversare l’incrocio è diventato assai più complicato. Non vorremmo che anche questa si trasformasse nella transenna dei record come già capitato in altre zone della città». La voragine tra l’altro sta diventando ogni giorno più grande e la paura dei residenti è che l’asfalto possa sprofondare del tutto, con la conseguenza dell’impraticabilità della strada. ( g.da. )

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